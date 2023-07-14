Челябинск накрыло дымом от природных пожаров в соседних регионах

В Челябинске пахнет гарью
Фото: Ольга ЩАПИНА
Челябинск утром 14 июля окутала густая дымка с ощутимым запахом гари. Она заметна в Ленинском районе, в центре города и на северо-западе.
В региональном ГУ МЧС сообщили, что сейчас серьезных ландшафтных пожаров в окрестностях Челябинска нет. Но природные пожары бушуют в соседних Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Ветер оттуда дует в сторону Челябинской области, он, скорее всего, и принес гарь.
Версию о дыме из Свердловской области подтвердили и в региональном министерстве экологии.
— Фиксировались разовые превышения предельно допустимых концентраций по формальдегиду до 1,16 ПДК, что характерно при горении зеленых насаждений, — рассказали в минэкологии. — В городе наблюдается устойчивый рост концентраций взвешенных веществ в атмосферном воздухе, но при этом концентраций с высокими или экстремальными уровнями загрязнений атмосферного воздуха не зафиксировано.
Челябинцам в министерстве советуют до рассеивания дыма не открывать окна, поменьше находиться на улице и чаще пить воду.
Добавим, в ХМАО с 8 июля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за непрекращающихся лесных пожаров. Огонь охватил 10 тыс. гектаров.
В Свердловской области режим ЧС действует с 13 июля. Накануне огонь перекинулся там на поселок Шайдуриха, сгорел 41 дом, погиб человек.
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