«Почему дядя без штанов?»: онанист у детского сада шокировал жителей Магнитогорска

Мужчина трогал себя прямо за рулем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Магнитогорска в шоке: нерадивый водитель мастурбирует прямо за рулем, проезжая мимо детского сада. Мужчина на Lada Granta успел напугать уже несколько женщин с малышами.

Римма вела привычным маршрутом пятилетнюю дочь в садик. Оставалось пройти всего чуть-чуть, но тут взгляд привлекла проезжающая мимо машина.

– Мужчина за рулем сидел со спущенными штанами и что-то делал руками в районе паха. Это все быстро произошло. Хоть телефон и был в руках, я не успела сфотографировать. Да и от шока не сразу сообразила, – рассказала КП-Челябинск Римма.

Женщина признается, в этот момент испытала не только отвращение, но и желание прибить извращенца. Ведь все это увидел еще и ребенок.

– Почему дядя без штанов? – спросила с огромными глазами девочка.

Мама ответила, что ребенку показалось. Больше об этом с девочкой не разговаривала – боялась, что это травмирует девчушку.

В тот же день Римма опубликовала пост в местном сообществе. В комментариях, конечно, посоревновались в остроумии, но нашлись и те, кто тоже успел стать жертвой водителя-онаниста.

– Этот дрочила мимо меня тоже кружил в районе ФОКа в марте. Я с коляской шла! Сначала подумала, что показалось, но нет. Он три раза мимо меня проезжал. Еще тогда пробивала его по номеру машины. И потом еще несколько раз видела его в этом районе, мимо проезжал, – добавляет жительница Магнитогорска Татьяна.

С женщинами уже связались полицейские. Онаниста уже ищут.

– Происшествие зарегистрировано, сотрудники полиции проводят проверку, – сообщили в пресс-службе полиции Магнитогорска.

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