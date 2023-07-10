«Вы плохо за ним смотрите»: женщина хватала чужих детей и пыталась увести их с площадки

Женщина сидела на лавочке и смотрела на детей. Фото: Сергей Смирнов

Жители микрорайона Парковый в ужасе: во дворах разгуливает женщина, которая пытается отбирать чужих детей. По словам очевидцев, она подходит к мальчикам лет 5-6 берет за руку и начинает уводить с детской площадки. Не смущают даже родители ребятишек, которые находятся рядом.

«Поняла, что это пациент психиатрической больницы»

Первое нападение, о котором рассказали жители ближайших домов, произошло в воскресенье, 9 июля, около девяти часов вечера. Карина Почтарева гуляла на детской площадке с двумя маленькими сыновьями.

– К моему младшему ребенку подошла женщина, схватила его за руку и пыталась увести! При этом она оскорбляла меня и говорила, что это не мои дети (рядом с песочницей бегал еще старший ребенок). Я начала специально громко кричать чтоб она его отпустила, потому что поняла, что это пациент психиатрической больницы, и от нее в любой момент можно ожидать чего угодно, – пишет Карина в социальных сетях.

В итоге женщина толкнула мать двоих детей так, что та вылетела из песочницы. После этого нападавшая забралась на нее сверху. Благо, люди услышали крики и побежали на помощь.

Женщину в кепке как у моряка и теплой кофте, несмотря на жару, стали оттеснять от мамы с детьми. Мужчина несколько раз толкнул незнакомку, но она все равно пыталась забрать детей. В итоге Почтаревых проводили до подъезда, а защитник стал следить за странной особой, пока не приедет полиция. И как оказалось, не зря.

«Зацикливается на ребенке и улыбается»

Сергей Смирнов гулял со своими сыновьями во дворе неподалеку. Младшему ребенку – 4 года, на него и поглядывала время от времени та самая женщина в кепке как у моряка.

– Рядом семейная пара сидела. У них тоже два пацаненка были примерно такого возраста. Они рядом на качелях сидели. Их ребенок пошел на горку, она за ним. Взяла ребенка за руку и говорит: «Не надо, это опасно». Отец начал отгонять ее от детей. Она в ответ: «Это не ваш ребенок, вы плохо за ним смотрите». Пошла за ними до подъезда, мужчина ее отталкивал, не пустил внутрь. Она несколько раз качелями громыхнула о землю и на лавочку села, – рассказал Сергей КП-Челябинск.

Гулял и пятилетний сосед Сергея. Когда за ним вышел старший брат, мальчишка взял велосипед и засобирался домой.

– Женщина хватает велосипед, говорит: «Это опасно, не надо». Я их в подъезд завел и продолжил со своими гулять, – объясняет Сергей.

После этого мужчина довел до квартиры своих детей. а сам вышел – вдруг неизвестная еще кому-нибудь успеет навредить.

– Полиция как раз подъехала и через 20 минут фельдшеры на скорой. Сразу сказали, что на принудительное лечение на недельку положат и отпустят, – вспоминает Сергей. А ведь это жуть! Она сидела на лавочке, глазами по сторонам бегала. Зацикливается на ребенке и улыбается, как будто она мама.

В комментариях в соцсетях даже объявилась мать женщины, которая хватала детей. Сказала, что ищет дочь, потому что та не пришла ночевать домой. На обвинения отвечать не стала. Страницу в соцсетях закрыла, чтобы никто не мог написать.

А одна из пострадавших мам сходила в полицию и все же написала заявления на напугавшую ее детей женщину.

– На место был незамедлительно направлен наряд полиции. По прибытию полицейскими установлена женщина 1992 года рождения, проживающая в одном из домов квартала. По внешним признакам она находилась в нестабильном состоянии, адекватно на вопросы не реагировала. Сотрудники полиции вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала женщину в медицинское учреждение, – сообщили в пресс-службе полиции Челябинской области.

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