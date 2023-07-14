Обещают 2%, но дают не всем: в чем нюансы льготной ипотеки для айтишников

Для челябинских специалистов установлен ценз по зарплате 120 тысяч рублей в месяц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области сейчас работает более 400 IT-компаний, имеющих государственную аккредитацию, в которых трудятся 16 тыс. человек. Для них еще в прошлом году государство запустило программу субсидируемой ипотеки. Однако с начала ее действия жилищные кредиты по сниженной ставке оформили всего 156 человек на общую сумму 903 млн рублей. В чем нюансы льготной программы и кто может претендовать на жилищные займы по сниженным процентам, рассказали на конференции в пресс-центре ОТВ.

Принятая в 2022 году на федеральном уровне льготная ставка IT-ипотеки в 5% с начала этого года в Челябинской области компенсируется до 2% годовых — об этом договорились правительство региона и «Сбер». Как отметил министр информтехнологий и связи региона Игорь Фетисов, эта мера действует только для сотрудников IT-компаний, зарегистрированных в Челябинской области, а потратить средства займа можно только на жилье на территории региона. Зато тип объекта не ограничен — это может быть как квартира, так и жилой дом, как новостройка, так и вторичка.

Другим обязательным условием для получения IT-ипотеки является уровень зарплаты — для городов-миллионников правительство установило его в размере 120 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Возраст заемщика — от 18 до 50 лет. После оформления кредита специалист должен отработать в аккредитованной организации не менее пяти лет; в случае увольнения льготная ставка остается за ним в течение шести месяцев и сохраняется при переходе в другую IT-компанию, внесенную в реестр. Конкретных требований к профессии нет — сотрудник может быть как разработчиком, так и бухгалтером, т. е. не иметь прямого отношения к созданию продуктов. Брать такую ипотеку можно неоднократно.

Зарплатный ценз в 120 тысяч рублей — довольно ощутимая по челябинским меркам сумма даже в такой высокооплачиваемой отрасли, как IT. Несмотря на многочисленные запросы в федеральное Минцифры, добиться его снижения специально для Челябинска не удалось, признался Игорь Фетисов. Он добавил, что в этой планке существует определенная логика с точки зрения государства.

— Напомню, что цель этой программы — привлечь и удержать в Челябинской области компетентнейших сотрудников IT-отрасли, — объяснил министр.

С этой точкой зрения согласны и представители бизнеса: по их мнению, возможность получения льготной ипотеки — это дополнительный стимул к профессиональному росту.

— Для опытного айтишника, который занимает позицию, например, senior-разработчика, 120 тысяч — это нормальный уровень дохода. Я неоднократно сталкивался с вопросами от своих подчиненных по поводу льготной ипотеки, на что я советовал им расти, развиваться, повышать свои компетенции, чтобы они соответствовали требуемому уровню зарплаты, — рассказал гендиректор ООО «Стендап Инновации» Дмитрий Андреев.

При этом для специалистов, работающих и проживающих в других крупных городах региона зарплатный ценз ниже, чем в Челябинске — 70 тыс. руб. в месяц. Следовательно, для них льготная ипотека более доступна, по сравнению с их коллегами из областного центра. Однако приобретаемое жилье также должно быть в том городе, где зарегистрирована компания. То есть, нельзя работая в Миассе приобрести квартиру в Челябинске.

Региональная льготная ипотека в Челябинской области — пока единственная подобная практика в стране. Замминистра соцотношений области Любовь Истомина рассказала о фактах, когда IT-специалисты переезжали в Челябинскую область специально ради того, чтобы оформить кредит на покупку жилья на выгодных условиях.

Также на региональном уровне принят ряд налоговых льгот для аккредитованных IT-компаний. Фирмам и ИП, работающим по упрощенной системе налогообложения, ставка налога на прибыль снижена до 5%; ранее для всех IT-компаний был обнулен налог на имущество, для вновь зарегистрированных организаций действуют налоговые каникулы в течение двух периодов. А в июне этого года для IT-компаний Челябинской области введена льготная коммерческая ипотека. Аккредитованным организациям возмещается до половины суммы уплаченных процентов по кредитным договорам за предшествующие три года. Для оформления льготной ипотеки следует обратиться в областное Минцифры.

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