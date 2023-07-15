Выйди за рамки, расправь крылья и почувствуй свободу: чем живет Челябинский театр современного танца

Фото: Галина Базарова

85 выступлений для 12 тысяч зрителей, четыре новых постановки, серия мастер-классов, гастроли в 16 городах и отмеченный юбилей — все это успел провести Челябинский театр современного танца за прошедший сезон силами труппы, состоящей из 21 танцовщика, включая 12 хореографов. Если смотреть на труппы драматического театра, такой состав может показаться сравнительно небольшим, однако художественный руководитель театра Ольга Пона уверяет — для труппы современного танца этого более, чем достаточно достаточно.

Состав, в котором сложилось даже несколько семейных пар, может быть примером полного доверия и взаимопонимания. Артисты работают друг с другом в плотном контакте. Буквально, физически. Слаженность такой работы без этих двух важных составляющих просто невозможна. Так считает Ольга Пона, и полностью доверяет хореографам в составе труппы, создающим свои собственные спектакли, которые становятся украшением репертуара.

— Я никогда им не помогаю в процессе постановки и не «подгоняю» под формат театра. Это невозможно. Каждый автор свободен высказаться так, как считает нужным. За сезон мы выпускаем три-четыре работы, — рассказала Ольга Пона.

Фото: Галина Базарова

Все это открывает огромный простор и дает волю творческим людям, которые через спектакль стремятся рассказать не только о своем внутреннем мире, но и о своем видении каждому заинтересованному в таком необычном и нестандартном коммуникативном опыте зрителю.

— Главное достижение любой театральной труппы, в том числе и нашей, — создание спектаклей и показ их зрителям. Для танцовщиков и молодых хореографов это шанс для творческого роста через собственные проекты, через участие в художественных поисках, лабораторной и исследовательской работе, — объяснила Ольга Пона.

В 2011 году такой подход и интерес к современному танцу в принципе привели в театр Степана Баннова, который с самого детства сталкивался с этим направлением: сначала в Образцовом хореографическом ансамбле «Ласточка», где в старшей группе он в ансамбле исполнял номера в современной пластике, потом — во время обучения в Челябинском колледже культуры, где преподавателем по композиции и постановке танца на завершающем курсе был Владимир Пона — основатель и первый художественный руководитель Челябинского театра современного танца. Во время обучения Степан часто посещал коллектив. Только по окончании колледжа он отошел от современного танца и некоторое время работал в Государственном ансамбле танца «Урал».

Фото: Глеб Махнев

— Детские впечатления, подростковые пробы, дальнейшее осознание своеобразия, глубины, разнообразия технических возможностей, тем и идей реализации, подтвердили мысль о работе в направлении современного танца. Это и привело меня в Челябинский театр современного танца в качестве артиста, а в дальнейшем и хореографа. Ведь Ольга Николаевна Пона приветствует и дает возможность танцовщикам реализовывать свои замыслы на труппе в качестве постановщика, — поделился Степан Баннов.

Свобода в этом плане шла не только от художественного руководителя, но и от самого современного танца, который может объединяться с другими видами искусства, в итоге создавая неповторимые спектакли.

— Современный танец притягивает своей свободой. С точки зрения выбора темы спектакля, есть возможность затрагивать личные и философские аспекты, обращаться к литературным источникам совершенно разных эпох. С точки зрения лексики, нет ограничения в наборе танцевальных движений, все зависит от фантазии создателя и технического оснащения исполнителя. С точки зрения музыкального материала, также нет узкого стилистического коридора, только вопрос вкуса и целесообразности использования той или иной музыки, — объяснил Степан Баннов.

Также Степан отметил, что нельзя сравнивать современный и классический танец. Ведь у каждого из них своя эстетика, техника, подход и, конечно же, своя особая ценность. А уж что больше понравится зрителю — дело его вкуса.

— Специфика нашего театра в том, что процесс работы построен на поиске индивидуального танцевального языка не только театра в целом, но и каждого артиста в отдельности. А это позволяет раскрыться всем танцовщикам. Поэтому говорить о соперничестве нет смысла. Каждый понимает свой уровень и ценность, и работает над собой. Доходит ли до травмоопасных ситуаций? Да. При создании дуэтов, например, можно получить по зубам или любой части тела, и ответить партнеру тем же. Это случайности, которых не избежать в процессе работы в тесном телесном контакте, — отшутился актер.

Фото: Владимир Вдовенко

Но любая работа, даже настолько творческая и открывающая столько возможностей иногда приводит к не самым приятным последствиям упорнго труда — к выгоранию. Это не обходит стороной и танцоров, которые все же находят в себе силы развиваться дальше.

— В работе артиста есть рутина — повтор одного и того же спектакля, репетиция, работа над собой. Это каждодневный труд, порой однообразный. Но при этом я понимаю, что именно он помогает мне выходить на новый технический уровень, создавать новую лексику. Конечно, максимальная активизация начинается при создании нового спектакля. Это как глоток свежего воздуха. Новый виток развития.

Этот виток с каждым новым театральным сезоном стартует не только у танцоров труппы, но и у всего театра, который продолжает принимать в своих стенах заинтересованных зрителей и ждать новых талантливых танцоров, которые привнесут в разнообразный репертуар еще больше неповторимых в своей идее и исполнении спектаклей.

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