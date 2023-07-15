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Происшествия15 июля 2023 6:23

На аттракционе в Челябинской области насмерть разбился мужчина

Следователи возбудили уголовное дело после смерти отдыхающего при спуске на зиплайне через реку в Челябинской области
Дарья МАРКОВА
Мужчина разбился при спуске на зиплайне. Фото: пресс-служба следственного комитета Челябинской области.

Мужчина разбился при спуске на зиплайне. Фото: пресс-служба следственного комитета Челябинской области.

В Сатке Челябинской области, на Айских притесах насмерть разбился мужчина. Мужчина сорвался вниз при спуске на зиплайне через реку. Очевидцы сообщают, что на место трагедии сразу приехали спасатели, полиция и медики. Спасти разбившегося не удалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины. Статья – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Сейчас следователь устанавливает обстоятельства произошедшего и виновных, которые должны были организовать безопасное прохождение аттракциона.

Расследование взял на контроль руководитель следственного управления.

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