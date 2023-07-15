Вернутся бывшие, обострятся усталость и лень: чего ждать от второй половины июля. Астропрогноз

В это время лучше поберечь себя. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Конец июля окажется богат на астрологические события. Нас ждут Новолуние в знаке рака, смена знаков зодиака у кармических узлов, ретроградная Венера, а также оппозиция Марса и Сатурна. На какие знаки зодиака повлияют эти события и как с ними справиться, рассказала астролог Екатерина Шувалова.

Уже 17 июня произойдут сразу два важных астрологических события: новолуние в знаке рака и смена знаков зодиака у Кармических узлов.

Новолуние – это особо чувствительное время, когда многие могут ощущать эмоциональную нестабильность. В этот день старайтесь избегать решения важных дел, не ввязывайтесь в споры и конфликты и не обижайтесь по пустякам. Лучше всего посвятить этот день семье или домашним хлопотам, провести очищение пространства и себя: принять ванну или сделать любые водные процедуры.

А Кармические лунные узлы сменят знак зодиака и зададут вектор движения на ближайшие полтора года. Особенно этот эффект может отразиться в общем мировом пространстве: процессы будут ускоряться, общий фон может стать более импульсивным. А что касается каждого из нас, то мы можем ощутить необходимость действовать решительные и быстрее, поэтому не упускайте свои возможности, будьте в моменте здесь и сейчас!

Еще одно заметное событие июля начнется 20 июля: Венера будет разворачиваться в Ретро движение, в котором она побудет до 5 сентября.

Венера отвечает за наши чувства, симпатии, выбор, красоту и чувство прекрасного. В период ее ретроградного движения могут вернуться или повториться любовные ситуации, может возвратиться кто-то из вашей прошлой жизни. Также, в этот период вы можете переосмыслить текущие отношения, сделать работу над ошибками.

Если говорить о том, на какие знаки зодиака будет влиять Венера в этот период, то больше всех повезло львам, рожденным с 4 по 21 августа. На этот знак Венера окажет самое сильное влияние. Вы можете ощутить радость жизни, вдохновение, любовь ко всему, что вас окружает. Может появиться яркая влюбленность (но помните, что она скорее всего будет иметь временный эффект) или активизируются бывшие.

Благоприятное влияние Венера также будет оказывать на близнецов (родившихся с 3 по 20 июня), весов (родившихся с 6 по 22 октября), стрельцов (родившихся с 5 по 20 декабря) и овнов (родившихся со 2 по 19 апреля).

Эффект влияния Венеры на эти знаки будет аналогичный как у Львов, только чуть менее ярким.

Напряженно Венера будет влиять на скорпионов (родившихся с 5 по 21 ноября), тельцов (родившихся с 3 по 19 мая) и водолеев.

Эти знаки могут ощутить неуверенность в своей внешности или привлекательности, желание что-то изменить. Если чувствуете подобное, то не стоит торопиться, лучше отложить все вмешательства во внешности до сентября.

Может обостриться лень, чрезмерное потакание удовольствиям, повышенные траты. В этот период старайтесь немного умерить свои «аппетиты» во всех смыслах этого слова.

Чего следует избегать в период Ретроградности Венеры:

- серьёзных вмешательств во внешность (любые косметологические операции лучше отложить);

- начала новых отношений (велика вероятность, что закончатся они с возвращением Венеры в директное (прямое) движение);

- необдуманных высоких трат;

- начала нового творческого проекта /дела.

С 17 по 24 июля Марс будет находиться в оппозиции с Сатурном. В это время некоторые могут ощутить упадок сил, буквально «нет сил встать с кровати». Если почувствуете подобное, постарайтесь как можно меньше ставить задач и дел в этот период, надо просто переждать.

20 июля – благоприятный день для творческих людей или тех, кто работает с сознанием людей (например, психологи). Вы можете ощутить вдохновение, инсайты и в целом прилив энергии.

21 и 22 июля не ввязывайтесь в споры и конфликты, особенно с большими коллективами.

С 28 июля по 4 августа многие могут ощутить увеличение выносливости и работоспособности, желание расширения своих действий. В этот период благоприятно выстраивать глобальные стратегии действий, увеличивать физические нагрузки.

Если вдруг почувствуете увеличение конфликтов или агрессии, то старайтесь всю эту энергию направить в спорт, чтобы она имела экологичный выход и приносила только пользу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.