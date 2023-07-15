Целовались под дождем и подпевали всей толпой: как в Челябинске прошел концерт основателя группы «Триагрутрика»

VibeTGK на летнем концерте в Челябинске.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Целовались под дождем, кричали любимые песни и снимали все на память. В Челябинске прошел концерт VibeTGK (Евгения Вибе) – одного из основателей и участника группы «Триагрутрика».
В своих хитах парни пели о любимом Челябинске, даже когда переехали в столицу. В начале двухтысячных и в десятых годах почти каждый челябинец напевал под нос хиты «Биг сити лайф», «Провинция моя», «В моем городе звезд не видно» и многие другие.
В родной город VibeTGK вернулся с сольным летним концертом.
Под душевные треки хотелось обниматься
Фото: Егор ИВЛЕВ
Атмосфера концерта
Фото: Егор ИВЛЕВ
Слушатели пришли модные
Фото: Егор ИВЛЕВ
Концерту на летней веранде не помешал и дождь
Фото: Егор ИВЛЕВ
VibeTGK выступает сольно и в составе группы
Фото: Егор ИВЛЕВ
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