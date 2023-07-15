Целовались под дождем и подпевали всей толпой: как в Челябинске прошел концерт основателя группы «Триагрутрика»

VibeTGK на летнем концерте в Челябинске. Фото: Егор ИВЛЕВ

Целовались под дождем, кричали любимые песни и снимали все на память. В Челябинске прошел концерт VibeTGK (Евгения Вибе) – одного из основателей и участника группы «Триагрутрика».

В своих хитах парни пели о любимом Челябинске, даже когда переехали в столицу. В начале двухтысячных и в десятых годах почти каждый челябинец напевал под нос хиты «Биг сити лайф», «Провинция моя», «В моем городе звезд не видно» и многие другие.

В родной город VibeTGK вернулся с сольным летним концертом.

Под душевные треки хотелось обниматься Фото: Егор ИВЛЕВ

Атмосфера концерта Фото: Егор ИВЛЕВ

Слушатели пришли модные Фото: Егор ИВЛЕВ

Концерту на летней веранде не помешал и дождь Фото: Егор ИВЛЕВ

VibeTGK выступает сольно и в составе группы Фото: Егор ИВЛЕВ

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