«Уральский взгляд» на моду: историки сняли серию видеороликов о костюмах южноуральцев 100-летней давности

Фото: Государственный исторический музей Южного Урала/vk.com

Стильно, модно, исторично: сотрудники Государственного исторического музея Южного Урала совместно с Центром традиционной культуры Южного Урала воздали проект «Уральский взгляд», посвященный традиционному костюму жителей Южного Урала. 15 коротких роликов, снятых в формате look book, знакомит зрителей с этнографическими костюмами. Специально для этого историки и мастерицы шили реплики нарядов 100-летней давности и подбирали к ним аксессуары.

Идея проекта зародилась еще когда стало известно, что 2022 станет годом нематериального культурного наследия России. Тогда пришла мысль совместить фондовую коллекцию Исторического музея и пошив коллекции реплик, грант на который получил Центр традиционной культуры. Тогда открытым оставался вопрос формата проекта.

— Мы стали ориентироваться на опыт других регионов и стран, где костюм показывают в коротком ролике на человеке. Это понятно, доступно, позволяет показать костюм так, как он действительно должен сидеть, а не так, как он выглядит на манекене, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск автор проекта Эльвира Дружинина.

Фото: Государственный исторический музей Южного Урала/vk.com

В точности передачи образа человека тех времен помогали статьи Ольги Новиковой, Андрея Черных, Вячеслава Печняка, а также уровень насмотренности авторов проекта — Эльвиры Дружининой и Евгении Ядрышниковой. Евгения рассказала и о том, что сама очень часто посещает фестивали и смотрит на разные коллективы, уже наметанным глазом определяя достоинства и недостатки тех или иных реплик.

— Если хочется сделать костюм максимально точным, приходится изучать этнографические предметы. Нужно не просто с лицевой стороны добиться плюс-минус похожего силуэта, но и понять, как это было скроено, чтобы после самостоятельно создать образ. Максимально важно для создания «лука» — воссоздать не только верхний элемент, но и то, что внутри. Самая интересная часть — это нижнее белье. То же перекликается с вопросом, насколько точно можно передать историю в костюмах. Если выйти за правильные визуальные точки, костюмы из этнографических превратятся в усредненные, сценические, абстрактные, — рассказала о непростой работе Евгения Ядрышникова, также являющаяся мастером по костюму проекта.

Евгения поделилась, что у нее есть своя большая коллекция костюмов и аксессуаров, которые дополняли иногда недостающий в видеороликах визуал. Немало помогла в этом и коллекция Александра Акулова, который также предоставлял предметы своей коллекции.

— У нас общая большая тусовка, где все друг друга знают и знают, у кого какой предмет есть. По необходимости просим, меняемся, — объяснила Евгения Ядрышникова.

Работа над таким кропотливым проектом продолжалась своим ходом общими стараниями всех, кто принимал в нем участие. Было задействовано немало внештатных сотрудников, которые помогали с предоставлением упомянутых аксессуаров, а также вышивками. Моделей авторы проекта тоже искали среди друзей и знакомых, однако даже тут были свои тонкости.

— Мы старались подбирать моделей согласно типажу: если мы показываем костюм замужней женщины, то нам нужна зрелая женщина; а невеста нам нужна того возраста, который мог быть у невесты 100 лет назад, — объяснила Эльвира Дружинина.

Фото: Государственный исторический музей Южного Урала/vk.com

Другие трудности заключались в поиске качественных записей современных исполнителей фольклора для видеороликов, а также в том, как упростить огромную информацию в допустимый для поста объем. Но самым деликатным и трудоемким процессом оставался пошив костюма, две трети времени которого уходили на подбор материалов, что эквивалентно нескольким неделям от всей работы.

— Повторяла каслинскую юбку из фонда Краеведческого музея. Она сшита из тоненькой, как бумага, шерсти глубокого темно-зеленого, даже хвойного оттенка. Пришли в магазин, а там зеленых — рулонов 20. Но один — толстая ткань, другой — рыхлая, у третьего оттенок другой, травяной, четвертый слегка с рисунком, и переплетение у него не полотняное, а букле. Искали-искали и нашли отрез, а он — остаток. Соответственно, пришлось не только придать этнографический вид, но и сильно поломать голову, как скроить полноразмерную юбку, чтобы та была удобна при ношении не только модели, но и волонтерам. Как я всегда говорю: пошив одного костюма занимает от вечера до бесконечности.

Проект «Уральский взгляд» был профинансирован фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала, а до этого команде удалось получить президентский грант. Эльвира рассказала, что на этом проекте они с Евгенией останавливаться не собираются: в планах новый, посвященный костюмам тюркских народов. Для авторов это будет неисследованным полем, работать над которыми им ранее еще не приходилось. Трудность стоит только одна — отсутствие финансирования. Однако серьезные планы на проект и позитивный настрой присутствуют.

— Мы даже присмотрели, что могли бы реконструировать, но это история грантовая. К сожалению, одна заявка наших партнеров не прошла, а следующий конкурс будет уже осенью, так что мы бы хотели заявиться. Работу над новым проектом мы рассчитываем на следующий год.

Вся огромная проделанная работа дает зрителю наиболее ощутимо прикоснуться к прошлому и почувствовать частичку той жизни, которой жили когда-то его предки. Об этом говорят и комментарии под постами и видеороликами: кто-то давно интересовался темой исторического наследия, а у кого-то остались с далеких времен наряды или их элементы, о предназначении которых человек мог даже не догадываться. Важность подобных проектов состоит в просветительстве.

— Современному человеку для формирования своей этнической идентичности важно знать о своих корнях. И он ищет. Эти поиски часто заводят совершенно не туда. Отсюда берут начало неоязычники, шаманы, очистительные или обережные хороводы и прочее. Другая крайность — обезличенные сценические костюмы — плод советского культпросвета. Ни то, ни другое не имеет ничего общего с подлинной русской культурой. И наша задача — исправить это, — заключает автор проекта Эльвира Дружинина.

Первый выпуск совместного проекта Эльвиры Дружининой и Евгении Ядрышниковой увидел свет еще в начале апреля прошлого года, а завершающий вышел в начале июня этого года. Все 15 выпусков можно посмотреть в плейлисте сообщества Государственного исторического музея Южного Урала «ВКонтакте».

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