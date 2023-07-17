Директор сети стоматологий и медцентра «ВитаСмайл» Нажия Хасанова: «Если коллега-мужчина сомневается, я рекомендую посоветоваться ему дома с женой»

Нажия Хасанова делится секретами успешного бизнеса с читателями "Комсомолки". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) продолжается серия программ «Женщины в большом городе» – об успешных, ярких и энергичных жительницах Южного Урала. В этот раз гостем студии стала директор сети стоматологий и медцентра «ВитаСмайл» Нажия Хасанова. Вместе с ведущей программы – директором челябинского филиала медиахолдинга «Комсомольская правда» Екатериной Парфеновой они поговорили о женской энергии в бизнесе и о том, как ее грамотно применять.

- Нажия Галиулловна, как вы пришли в медицину?

- Мой путь начался с должности медсестры хирургического отделения в реаниматологии. Это работа в условиях стресса, большой физической и эмоциональной нагрузкой, но, как ни странно, мне она нравилась. Здесь понимаешь, что от тебя требуется для спасения жизни человека, а это ответственность, включенность, уверенность в себе и своих знаниях. Здесь необходимо отбросить эмоциональную составляющую, уметь с закрытыми глазами попадать в вену, оказывать первую помощь.

Первый мой практический опыт сказался на характере. Я научилась действовать в экстренных ситуациях. Стресс-менеджмент – это, все-таки, для меня. Опыт не прошел даром, уверена, что он сформировал меня как специалиста в профессиональной деятельности. Мне хотелось развития, пришла пора саму себя обеспечивать. Как я позже поняла, родители уже задали высокую планку в финансовом плане, и мне пришлось очень потрудиться, чтоб соответствовать своим потребностям. На зарплату государственных учреждений далеко не уедешь, и я начала искать направление медицины с другой финансовой составляющей.

Идеальным вариантом стала для меня – частная стоматология, где была совмещена и медицина, и благодарность пациентов. Параллельно я училась в ЮУрГУ, затем я закончила Академию госслужбы, и в 2002 году, будучи уже замужем, мы совместно основали семейный маленький бизнес. В трехкомнатной квартире поставили стоматологическую установку, рентген-оборудование, и открыли первую клинику «ВитаСмайл».

Сейчас нам уже 21 год, у нас уже есть 4 клиники и один медицинский центр. Я представляю свой путь как высокотехнологичный велосипед, который нельзя останавливать. Вот у меня ощущение, что я его кручу уже 21 год.

- Как вам помогает женская интуиция в решении рабочих вопросов?

- Женская энергия для меня – это про планирование на перспективу, про заботу о будущем. Но важно помнить, планирование и постоянный контроль – это не одно и то же. Женщина, которая хочет быть во всех рабочих процессах, постоянно контролирующая каждое действие, теряет свою энергию. Уметь доверять другим, принимать и отпускать ситуацию – очень важные женские качества. Принимая сотрудников, их лучше вдохновлять и мотивировать, а не запугивать. Для меня важен комфорт, но, в то же время, мужскую энергию завоевания тоже я успешно применяю.

Конечно, мужская и женская энергии отличаются, женская не про рывок, не про вечную гонку, а про стабильность, спокойствие и душевную составляющую. Без этого коллектив численностью 154 человека собрать было бы сложно.

У женщин есть и внутренняя стойкость для достижения целей. Очень важное качество – выносливость. Не зря нам природа выделила такую важную миссию, как рождение детей. Мы, женщины, знаем о долгосрочной перспективе, знаем куда идем. И если коллега-мужчина сомневается по поводу принятия решения, я рекомендую довериться своим чувствам и посоветоваться дома с женой. Я пытаюсь развивать связь со своей душой. Считаю, что существует такой уровень принятия решения, как озарение. Я понимаю, о чем это и применяю.

- Так понимаю, вам одинаково комфортно работается как с женщинами, так и с мужчинами?

- Я бы не делила по половым признакам. Я ценю в людях генетически заложенную порядочность и профессионализм в людях. Если эти два фактора совпадают, то, как правило, между нами случается какое-то счастье.

- Поговорим о личном, о женском. Вы – мама трех детей. Легко ли совмещать материнские обязанности с такой сложной работой руководителя сети стоматологий?

- Как я уже сказала, мы развиваемся уже 21 год, и параллельно, конечно же, у нас рождались дети. Сейчас они уже выросли, и, наверное, сложности младшего детского возраста позабылись. Я для них уже наставник, идущий рядом. Стараюсь не давить, чтоб они принимали свои решения. Считаю, что мы, родители, должны идти рядом и переживать все их волнительные этапы взросления, сохраняя доверие. Когда возникают какие-то проблемы, мы должны быть теми, к кому они придут первыми и поделятся, что у них на душе.

Сложностей сейчас, скорее всего, нет. Я очень люблю приготовить дома что-то вкусное, но удается это не так часто. В вечернее время занимаюсь своим садом. Это творение наших с мужем рук. Мы любим создавать красоту, обустраивать пространство для отдыха, живем в большом комфортном доме. Дети поют, и мы поем, они танцуют и нам приходится. Мы всегда рядом. Это становится образом жизни всей семьи. Мы все ездим на конкурсы по России, и поем, и китайский учим, и английский учим. Трое детей, они все разные, хочется раскрывать их индивидуальность.

- Вы больше мама-жена или руководитель? Или это все совмещается?

- Я стараюсь переключаться. Конечно, я с детьми – мама, с мужем – жена, стараюсь не смешивать эти роли, но и в семье надо руководить. У нас есть семейный совет, когда мы всех слушаем, учитываем мнения, но серьезные решения, конечно, принимаются родителями. А на работе я руководитель. Иногда нужно включать материнскую душу и сердце, особенно в сложных жизненных ситуациях. Сотрудник приходит ко мне с доверием не как к руководителю, а как к человеку с большим жизненным опытом.

- Поговорим о работе. Почему решили расширить спектр услуг и открыть медицинский центр? Какие направления представлены и чем отличаетесь от других медцентров?

- В медицине важен комплексный подход и в стоматологические проблемы зачастую связаны с заболеваниями других органов и систем: пищеварительным трактом, эндокринной системой и т. д. Нам часто требуется мнения наших гастроэнтерологов, лоров, эндокринологов. Когда мы видим пациента и его болезни, заниматься только стоматологией и закрывать глаза на другие проблемы – неправильно.

Сегодня мы можем позволить построить собственное здание размером 4 тыс. кв. метров, и оснастить высокотехнологическим оборудованием. За 20 лет нашими пациентами стали более 120 тыс. человек, а это более 4 тысяч посещений в месяц. Около 80% наших клиентов приходят к нам по рекомендации, для нас это очень высокий уровень доверия. Поэтому мы решили развиваться.

На сегодняшний день у нас уже функционирует отделение здоровья и красоты, аппаратная косметология. Аппараты экспертного уровня, врачи дерматологи, косметологи. В общем, интересный формат медицинской косметологии у нас представлен. Также есть специалисты поликлинического профиля, активно сейчас это развиваем. В планах развитие в круглосуточный стационар с операционной, и новые направления как пластическая и челюстно-лицевая хирургия.

- Ваше здание на Труда выполнено в необычном архитектурном стиле, хорошо вписывается в ландшафт исторического Челябинска. Это было изначально задумано? Как родилась такая идея?

- Да, все верно. У нас стояла задача гармонично вписать это здание и украсить центр города. Можно было сделать более экономичный проект, построить здание-коробку, но это опять-таки про ответственность. Первые три этажа выдержаны в стиле «модерн», хотелось, чтобы медцентр стал украшением. Четвертые и пятые этажи больше стиля «хай-тек». Такое смешение получилось органичным. Ухаживаем, озеленяем территорию. Заметили, что горожане часто фотографируются на фоне здания. Наш проект больше про социальную ответственность.

- А вы демократичный руководитель?

- Стараюсь выстраивать дружественные отношения, основанные на равенстве, свободе слова, но не приемлю панибратства и намеренного подчеркивания своего социального статуса. В компании должны быть здоровые отношения, во главе которых стоит уважение друг к другу. Каждый сотрудник может высказаться, рассказать о наболевшем. Это позволяет мне быть на связи со всеми. Могу зайти в колл-центр, поговорить о существующих проблемах.

- Что способно поднять ваше настроение?

- Я для этого сама прикладываю к этому усилия. С утра – это хорошая тренировка, залог хорошего настроение, заряд бодрости и тонуса на весь день. Хорошее настроение – стабильность на работе, дома, внутри коллектива. Поднимает настроение успехи, достижение детей, коллектива, благодарность пациента. У нас есть фишка: мы аплодируем каждой благодарности внутри коллектива. Таким образом мы развиваем позитивное мышление среди коллег.

- Кто были вашими кумирами в юности? На кого хотелось походить именно из женщин?

- Вы знаете, наверное, у меня в детстве не было кумира. Были люди, качества которых восхищали. Прежде всего – моя мама, ее упорство и трудолюбие, из мужчин – мой дед, со своей мудростью и уважением всей деревни, мой папа, с легкостью и умением мотивировать. Во взрослом возрасте я смею быть самой собой. Восхищает пример сильных женщин – Маргарет Тэтчер, принцесса Диана.

- Наша фишечка. Назовите 5 главных предметов в вашей сумочке?

- В первую очередь – банковская карта, далее записная книжка, ручка, визитница и помада.

- Наш диалог подходит к концу, что пожелаете нашим слушательницам?

- Дорогие дамы, помните, что наша природа наделила нас красотой и женственностью, и в то же время сильными качествами, такими как: выносливость, умение планировать стратегически будущее. Помните, что нужно любить себя, уделять время, заниматься красотой и здоровьем. Совершенствуйтесь, развивайтесь, тогда будет всегда энергия и уверенность.