Электронное урегулирование, краткосрочные полисы и индивидуальные тарифы: что ждет ОСАГО в ближайшее время

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Фото: Дарья МАРКОВА

Каких нововведений, связанных с полисами ОСАГО ждать в ближайшее время, а что придется отложить на неопределенный срок? Разбираемся вместе с вице-президентом Всероссийского союза страховщиков и исполнительным директором Российского союза автостраховщиков Евгением Уфимцевым на пресс-конференции, посвященную юбилею ОСАГО.

Все в онлайн?

15 июля начался поэтапный запуск онлайн-урегулирования убытков по ОСАГО. Теперь большую часть вопросов можно будет решить на портале Госуслуг или в приложениях страховщиков.

– Автовладелец может в своем личном кабинете на портале «Госуслуги» подать заявление для электронного урегулирования по ОСАГО. В таком случае ему не нужно будет обращаться в страховую компанию, весь процесс взаимоотношений будет производиться в личном кабинете «Госуслуг». Страховщик будет туда отправлять уведомления для проведения осмотра, других действий, которые необходимы для урегулирования страхового случая. Конечно, предоставить автомобиль на осмотр все равно нужно. Но самое важное, что весь бумажный процесс будет осуществляться онлайн – человеку не надо будет обращаться в офис к страховщикам, – отметил Евгений Уфимцев.

На первом этапе это будет добровольной опцией для потребителей. Но все страховщики обязаны предоставить свои услуги на портале. Дополнительно они могут работать с пользователями в своих приложениях и на сайтах.

Автостраховщики надеются, что электронное урегулирование убытков позволит снизить количество обращений, ускорит сам процесс и даст шанс водителю и страховой компании напрямую решить возникающие вопросы и принять решение.

ОСАГО на месяц реально?

Еще одно новшество, которое скоро может появиться – краткосрочные полисы ОСАГО для определенных категорий водителей.

– Мы слышим со стороны части потребителей, что для технологических процессов (такси, перевозчики, каршеринг) есть потребность в более коротких сроках страхования. Потому сейчас есть инициатива со стороны депутатов о том, чтобы была возможность заключать договоры ОСАГО на более короткий период времени. Российский союз автостраховщиков поддерживает эту инициативу, конечно, мы считаем, что нужно достаточно серьезно проработать в части правильности, чтобы люди не путались и понимали, для какой аудитории нужна будет эта опция и как будет осуществляться контроль в этом случае, – подчеркнул вице-президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Автостраховщики отмечают, что эта опция может появиться уже к осени этого года. Но стоит отметить, что воспользоваться ей смогут не все, да и выгодно будет для тех, кто использует автомобиль сезонно, собирается его менять через несколько месяцев или не может внести сразу крупную сумму.

Добросовестный доплачивает за плохого

Есть у автостраховщиков и далеко идущие планы. Среди них – индивидуализация тарифа, чтобы хороший водитель платил меньше, а «аварийный» – больше.

– Сейчас тариф ограничен определенными границами коридора. По сути, добросовестный автовладелец доплачивает за плохого. Поэтому мы очень надеемся, что в дальнейшем будет продолжен вектор индивидуализации тарифа. Пока изменения по расширению границ тарифного коридора никогда не приводили к изменению стоимости полиса ОСАГО. Все изменения, как правило, происходили в привязке к стоимости запасных частей. Выросли в прошлом году запчасти на 30%, и стоимость полиса, к сожалению, увеличилась, потому что выросла сумма выплаты, – упомянул Евгений Уфимцев.

Планов у Российского союза автостраховщиков еще много. В следующем году надеются увеличить лимиты выплат за страхование жизни. Сейчас в законе об ОСАГО фигурирует сумме в размере 500 тысяч рублей.

А еще нужно завершить начатое! В этом году надеялись запустить электронное взаимодействие с ГИБДД. Но возникли небольшие трудности – нужно работать с методологией.

– Конечно, хотелось бы в ближайшее время запуститься. Но думаю, это уже ближе к осени. Технически мы готовы, но методологически…

Но обещают, если запустят систему, то сразу по всей России.

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