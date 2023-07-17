Выплаты к школе в 2023 году в Челябинске: как получить, кому положены

Выплата для подготовки детей к школе – это единоразовая региональная помощь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Выплаты к школе – отличное подспорье для семей. Ведь подготовка детей к новому учебному году всегда сопровождается значительными тратами. А если ребенок в семье не один, то расходы возрастают в несколько раз. В 2023 году в Челябинске выплаты к школе получат родители 37 тысяч детей. Узнали, кому положены выплаты, размер пособия и как получить его.

Выплата для подготовки детей к школе – единоразовая. Это региональная помощь для многодетных малоимущих семей с детьми до 23 лет, а также малоимущих семей с детьми-инвалидами до 18 лет. Ее размер составляет – 1 500 рублей на каждого из детей, кроме дошколят.

Необходимые документы для получения выплаты к школе:

– заявление о предоставлении единовременного социального пособия;

– документ, удостоверяющий личность заявителя;

– документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в Челябинской области;

– документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания в Челябинской области;

– документ, подтверждающий совместное проживание с ребенком;

– вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории России;

– удостоверение многодетной семьи Челябинской области;

– документы, подтверждающие доход каждого члена семьи за 12 последних месяцев, перед месяцем подачи заявления.

Пакет документов нужно принести в управление социальной защиты по месту жительства. Принимать документы на выплату к школе в 2023 году в Челябинске будут с 15 августа по 20 октября.

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