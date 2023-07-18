Масштабная конференция соберет экспертов технологий digital-индустрии в Челябинске

Фото: IT-ассоциация Челябинской области.

Столица Южного Урала в этот четверг станет центром притяжения экспертов цифровых технологий. Первая конференция от ассоциации IT-компаний области пройдет на площадке Международного института дизайна (МИДИС) 20 июля. Участники из передовых компаний региона расскажут, как стать привлекательным работодателем для зумеров, о стратегии Shift Left в тестировании и многом другом. Доклады будут полезны не только digital-специалистам, собственникам компаний, но и IT-директорам.

Без IT-компетенций не обходится практически ни один современный бизнес и производство среднего уровня и выше. Мероприятия, направленные на снижение дефицита кадров и развитие профильных компаний, являются приоритетным для поддержания и развития экономики страны.

IT-ассоциация, представленная компаниями Xpage, Napoleon IT, «Цифровым Элементом», INTEC, являются драйвером развития в регионе. На правах членов Partners’ Club by AGIMA они пригласили топов лидера федерального рынка по внедрению цифровых решений, чтобы помочь региональному сообществу качественно развиваться и выходить на новый уровень. Конференцию назвали «Путь лидера. Опыт, экспертиза, развитие».

- Мы в практичном аспекте разберем, через какие проблемы проходят агентства при росте от 10 до 30 млн выручки в год, от 30 до 100, и от 100 до 1 млрд. Подробно расскажем о том, как развивать таланты, управлять проектами, о наблюдаемости данных Observability. Рассмотрим стратегию Shift Left, расскажем о предотвращении дефектов на ранней стадии развития проекта. На каком этапе создания IT-продукта подключать отдел маркетинга. В направлении HR-бренда –от том как мотивировать зумеров, – рассказали «Комсомолке» организаторы конференции.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет круглый стол, где участники смогут познакомиться, задать интересующие вопросы, обсудить конкретные кейсы со всеми спикерами лично. Чтобы попасть на конференцию «Путь лидера. Опыт, экспертиза, развитие», необходимо пройти обязательную регистрацию.