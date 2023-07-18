Хор из ста жителей Сатки исполнил истории заводчан на перфомансе в старом заводском ангаре. Получилось до мурашек

В постановке рассказали историю нескольких поколений одной семьи. Фото: Егор ИВЛЕВ

Давно в старом заводском ангаре, в котором когда-то ремонтировали «БелАЗы», не было так шумно. Предыдущим вечером там представили необычный спектакль «Уступы» о трудовой династии.

Хор из ста жителей Сатки и сами заводчане рассказали историю потомков Ефима Наволокина, который прибыл в город в середине IXX века. Он и его потомки суммарно проработали на комбинате «Магнезит» 820 лет.

Танцы и песни дополнили живой музыкой столичной группы Waldgang и документальными кадрами с карьера и шахт.

Пригодилось даже оборудование из ангара для ремонта. Фото: Егор ИВЛЕВ

В некоторые моменты по телу бежали мурашки Фото: Егор ИВЛЕВ

Истории задели за живое каждого. Фото: Егор ИВЛЕВ

Выступал хор из ста жителей Сатки. Фото: Егор ИВЛЕВ

Музыкальное оборудование смотрелось в старом ангаре странно, но современно. Фото: Егор ИВЛЕВ

Выступали женщины и мужчины разных возрастов. Фото: Егор ИВЛЕВ

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