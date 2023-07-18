Хор из ста жителей Сатки исполнил истории заводчан на перфомансе в старом заводском ангаре. Получилось до мурашек

В постановке рассказали историю нескольких поколений одной семьи.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Давно в старом заводском ангаре, в котором когда-то ремонтировали «БелАЗы», не было так шумно. Предыдущим вечером там представили необычный спектакль «Уступы» о трудовой династии.
Хор из ста жителей Сатки и сами заводчане рассказали историю потомков Ефима Наволокина, который прибыл в город в середине IXX века. Он и его потомки суммарно проработали на комбинате «Магнезит» 820 лет.
Танцы и песни дополнили живой музыкой столичной группы Waldgang и документальными кадрами с карьера и шахт.
Пригодилось даже оборудование из ангара для ремонта.
Фото: Егор ИВЛЕВ
В некоторые моменты по телу бежали мурашки
Фото: Егор ИВЛЕВ
Истории задели за живое каждого.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Выступал хор из ста жителей Сатки.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Музыкальное оборудование смотрелось в старом ангаре странно, но современно.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Выступали женщины и мужчины разных возрастов.
Фото: Егор ИВЛЕВ
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