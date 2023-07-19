Вместо ларька растут деревья: в Челябинске придумали новый способ борьбы с незаконной торговлей

На месте снесенной овощной палатки высадили три рябины. Фото: телеграм-канал Владимира Шамне.

Проблема с нелегальными ларьками, несмотря на то, что с ней разбираются уже далеко не первый год, остается в Калининском районе достаточно острой. Владельцы объектов по-прежнему ставят их на газонах и в других не согласованных с властями местах. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM) рассказал глава района Владимир Шамне. Тем не менее, администрация совершенствует способы противодействия незаконной торговле: на помощь пришло благоустройство.

— Мы немного сменили тактику. До этого часто случалось, что на месте снесенного киоска быстро появлялся новый, а то и два. А сейчас мы сразу после демонтажа начинаем благоустройство территории: восстанавливаем травяной покров, высаживаем кусты и деревья, если киоск стоял на газоне, а если он находился на тротуаре — смотрим, есть ли возможность поставить малые формы, например, бетонный цветник или скамейки с урнами, — пояснил Владимир Шамне.

Так, у ларечников-нелегалов на днях уже был «отбит» участок на углу улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев — вместо стоявшей на газоне торговой палатки высажены три крупномерных рябины.

Непосредственно демонтажом незаконно стоящих объектов занимается муниципальное учреждение «Городская среда». Убранные с городских улиц киоски увозят на штрафстоянку и затем утилизируют. В летний сезон у них прибавилось работы — на улицах в большом количестве появляются временные развалы с овощами и фруктами.

Летом у МКУ «Городская среда» прибавляется работы. Фото: телеграм-канал Владимира Шамне.

— «Городская среда» сейчас усиливает свою группировку. В ближайшее время у них появятся новые трал, кран, будет сформирована дополнительная бригада, которая будет работать по нашим заявкам, — добавил Владимир Шамне.

Контролируют состояние нестационарной торговли не только рядовые сотрудники администрации, но и глава — Владимир Шамне рассказал, что объезжает район каждую среду. Также в работе помогают активные жители Калининского района. Глава призвал их присылать обращения о нарушениях в нестационарной торговле через специальную форму на сайте администрации.

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