Здесь нельзя отказываться от еды и пить кофе на беру: чем удивляет «город на вечных каникулах» и его окрестности

Армения входит в топ-5 популярных международных направлений из Челябинска Фото: Каринэ АБРАМЯН

Рим принято считать «вечным городом», а столицу Армении Ереван путешественники величают «городом на вечных каникулах». Все из-за атмосферы — кажется, что его жители никуда не спешат, они спокойно прогуливаются по своим делам, иногда заглядывая в кафе, чтобы перекусить.

С начала 2023 года Армения вошла в топ-5 популярных международных направлений в аэропорту Челябинска. Это одна из самых доступных стран для россиян туриста — даже загранпаспорт не нужен. А для тех, кто скучает без Европы, из Еревана есть прямые рейсы бюджетных авиакомпаний в популярные туристические города. Журналист КП поделилась впечатлениями от поездки в Армению.

— Поездка получилась довольно спонтанной. Я была в Сочи, и мне захотелось продлить отпуск, поэтому в последний момент я приняла решение поехать в Армению навестить родственников. Перелет из Сочи до Еревана был самым коротким в моей жизни, летели мы около 40 минут. Из Челябинска придется добираться около 3,5 часов.

Ереван встретил жаркой погодой около 35 градусов и обжигающим ветром. Но вокруг было столько красоты, что хотелось осмотреть как можно больше.

Фото: Каринэ АБРАМЯН

Первое, что я увидела, это площадь Республики — сердце Еревана. Площадь была построена в 1926 году по проекту архитектора Александра Таманяна во время реконструкции города. На площади располагается Картинная галерея, где можно полюбоваться работами армянских живописцев, а также узнать историю страны, забежав в Музей истории Армении. Вечером я вернулась сюда снова, чтобы посмотреть на поющие фонтаны, это любимое зрелище жителей и гостей города.

Фото: Каринэ АБРАМЯН

Я смогла преодолеть 572 ступени на Ереванском каскаде, который представляет собой лестничную систему, и соединяет центр города с жилыми домами, расположенными на холмах. Скажу вам честно: занятие довольно сложное, ноги начинают болеть уже после первых 100 ступеней. Но наградой всем моим стараниям послужил восхитительный вид на ночной Ереван, так что, это действительно того стоило.

На Ереванском каскаде 572 ступени Фото: Каринэ АБРАМЯН

Пробыв несколько дней в Ереване, решила отправиться осматривать окрестности, выбор пал на родину отца — село Алидзор (некоторые называют его Галидзор). Остановилась я у родственников в доме, в котором вырос мой папа. Как же было здорово, выходить на балкон с чашечкой кофе и любоваться садом, где полно спелых груш, слив и абрикосов. Но не переживайте, если у вас нет родственников в Алидзоре, здесь есть где остановится туристу: гостиницы и кемпинги с уютными домиками с видом на горы.

Сначала я думала, что в селе мне будет нечем заняться, но как же я ошибалась. Во-первых, стоит сказать, что Алидзор находится в живописном месте среди гор, за счет этого здесь не так жарко. Кстати, советую вам взять что-то теплое, вечерами здесь бывает прохладно. Помимо сказочной природы, здесь еще и, оказалось, есть что посмотреть.

Полет на «Крыльях Татева»

«Крылья Татева» — это самая длинная канатная дорога в мире с потрясающими видами. Из окна кабины открывается потрясающая картина на глубокое и живописное ущелье реки Воротан. Просто представьте, как вы проноситесь над вершинами гор, где-то далеко внизу змейками вьются дороги, зрелище завораживающее.

Фото: Каринэ АБРАМЯН

Монастырь Татев

На другом конце канатной дороги находится древний монастырь Татев. Здесь царит волшебная атмосфера. Все вокруг покрыто туманом и буквально дышит спокойствием и умиротворением. А еще в Татеве я нашла себе нового друга — ослика, который встречает гостей у входа в монастырь.

Это место интересно и своей легендой: строитель монастыря закончив работу, попросил рабочих принести ему две щепки. Он взял их, поцеловал и произнес «Огни, сурб, та тэв», что значит «Помоги, святой дух, дай крылья», после этих слов у мастера выросли крылья, и он улетел. Так монастырь получил свое название, в честь мастера, просьбу которого услышал сам Бог.

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«Чертов мост»

«Сатани Камурдж», что в переводе с армянского означает «Чертов мост» — это удивительное место. Мост создала сама природа, выпилив в известняке пещеру. Внизу бурлит река Воротан, в которой искупаться, к сожалению, не получится, потому что вода очень холодная. Но если спуститься под мост, то можно найти природные ванны с теплой кристально-чистой минеральной водой. Очень приятно полежать в такой ванне и любоваться пейзажами вокруг. Однозначно советую это место, только не совершайте моих ошибок и возьмите с собой телефон или фотоаппарат, чтобы сделать снимки на память.

Жемчужина Армении — озеро Севан

Удивительное горное озеро Севан, которое принято считать жемчужиной Армении. Здесь можно искупаться, совершить прогулку на лодке или попробовать свежеприготовленную форель в раскинутых у озера кафешках.

Фото: Каринэ АБРАМЯН

Яркая черта армян — это гостеприимство. Здесь очень приветливые и дружелюбные люди, которые хорошо относятся к туристам. Если вы оказались в гостях в армянском доме, то голодным вас не за что не отпустят. А вот отказываться от еды не стоит — так можно обидеть хозяев. Но не бойтесь за свою фигуру, ведь кухня здесь изобилует фруктами и овощами.

Кстати, о еде: цены в заведениях демократичные и порции очень щедрые. Конечно, здесь я попробовала настоящий армянский хоровац (шашлык), который оказался очень вкусным и сочным (но не вкуснее того, что делает мой папа).

Если вы ценитель кофе, то вам в Армении точно понравится. Этот напиток здесь очень любят, по крайней мере, я сужу по своим родственникам, которые выпивали по 5-6 чашек в день. В Армении существует особая культура употребления кофе. В гостях вам обязательно предложат этот ароматный напиток, как знак уважения и радушия. Согласно армянским традициям, кофе нельзя пить на бегу, для этого требуется приятная обстановка и хорошая компания.

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