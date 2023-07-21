«Оппенгеймер» с другой стороны: что покажут в фильме об «отце» советской атомной бомбы Курчатове

Киллиан Мерфи в фильме про Курчатова не сыграет, но интерес он вызывает не из-за актерского состава. Фото: kinopoisk.ru / Кинопроект «Братья Елькины» | «Курчатов»

21 июля в кинотеатрах мира состоится премьера фильма «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана. Сюжет основан на биографии Роберта Оппенгеймера, создателя атомной бомбы. В России картину можно будет увидеть позже, по параллельному импорту. А в Челябинской области тем временем снимают документальное кино про Игоря Курчатова - «отца» советской атомной бомбы. КП-Челябинск пообщались с режиссером фильма Светланой Поповой и выяснили, как южноуральский фильм перекликается с голливудским и почему важно посмотреть его не только после «Оппенгеймера», но и вместо него.

Идея фильма «Курчатов. Щит и меч Холодной войны» пришла режиссеру Светлане Поповой в феврале 2022 года. Тогда международные отношения во всем мире накалились, и вновь у людей возникло чувство почти забытое с прошлого века – страх перед ядерной угрозой, которая возникла в 40-х годах и висела над планетой до конца холодной войны. Постановщица честно признается: о том, что за океаном автор «Интерстеллара», «Дюнкерка» и «Довода» готовит фильм про тот же исторический период и другого научного гения, она тогда не знала.

Режиссер фильма Светлана Попова (слева). Фото: Кинопроект «Братья Елькины» | «Курчатов»

– Мы еще не написали сценарий, только собирали материалы. И весной узнали, что готовится к выходу «Оппенгеймер» Нолана. Мы очень удивились. Получается, что на другом континенте люди подумали о том же самом, что нужно зрителям рассказать об этих событиях. И наша картина должна дать ответ – как была изобретена атомная бомба и почему это произошло. Мы анализируем документы, факты и психологию того времени, – рассказала Светлана Попова.

Впоследствии, при подаче документов на грант, авторская команда пояснила в актуальности фильма, что скоро выходит «Оппенгеймер» про Америку, а значит надо рассказать и про нашего Курчатова. Но с детищем голливудской машины свою картину Светлана сравнивать не хочет. Ведь разные не только бюджеты и возможности, но и задачи. Для постановщика и сценариста важно показать, как проходили процессы создания атомной бомбы, а также разобраться в международных отношениях времен начала Холодной войны.

Важная часть фильма - шпионские игры в начале Холодной войны. Фото: Кинопроект «Братья Елькины» | «Курчатов»

– Наши разведчики работали в Америке. И очень интересно, покажут ли в «Оппенгеймере», как сливали информацию о разработке бомбы из Америки в СССР. Ведь есть мнение ученых, что эти данные сэкономили Курчатову несколько лет. И, если бы не прошло испытание нашей бомбы в 1949 году, то заряды вполне могли бы быть сброшены США в 50-е – 60-е годы на Советский Союз. Существовали планы «Дропшот», «Тоталити», а в списке возможных целей был Челябинск и Магнитогорск, – рассуждает режиссер.

Роберт Оппенгеймер о своем изобретении жалел. Впервые увидев испытание бомбы, он процитировал «Я — Смерть, великий разрушитель миров». А потом его детище погубило больше 200 тысяч мирных японцев в Хиросиме и Нагасаки. Всему миру тогда стало ясно, что этот бессмысленный удар – демонстрация Америкой оружия невероятной мощи и варварская игра мускулами. Разработка Курчатова в боевых целях не применялась и стала своеобразным щитом не только для России, но и для мира. И самую активную роль в этом сыграл Южный Урал.

– У нас фильм больше даже про разведчиков и контрразведчиков. Курчатова там минут 10-15. И мы больше исследуем тему Холодной войны, международных отношений в тот период и роли южноуральцев в них, – объясняет Попова.

Авторы задействовали реальные декорации из истории. Вот дом в Симе, где родился Курчатов. Фото: Кинопроект «Братья Елькины» | «Курчатов»

В качестве примера режиссер приводит историю уроженца Троицка Челябинской области Исхака Ахмерова – одного из главных разведчиков того периода. Он создал в Америке целую сеть агентурную сеть. Тысячи пленок с разведданными он передал в Союз. Они помогли ускорить разработку бомбы. Но, уточняет Светлана Попова, не стоит думать, что все мы украли у них – конструкция у изделия Курчатова совершенно другая, основные принципы работы совершенно другие.

– Я патриот малой родины и пока снимаю фильмы про Челябинскую область. И Челябинская область принимала прямое участие в создании атомной бомбы. Все это построено здесь, в часе езды от Челябинска. Наш регион очень важен стратегически. И можно сказать, что в ее создании участвовали наши старшие родственники, наши друзья. Как можно было про это не снять фильм? – задается риторическим вопросом режиссер.

Любят у нас в стране давать «ответы» на западные произведения и наработки. Но фильм «Курчатов. Щит и меч Холодной войны» — это не ответ, а дополнение, которое будет интересно и полезно увидеть не только после «Оппенгеймера», но и перед ним, и вместо него. Тем более, что релиз авторы планируют на сентябрь, а когда до нас доберется творение Нолана – неизвестно.

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