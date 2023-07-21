«Это не запрет, а маршрутизация»: частные клиники Челябинска начали отказываться от проведения абортов

Первый вице-губернатор Челябинской области обсудила с представителями частных медцентров тему абортов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В последние годы рынок коммерческой медицины развивается весьма стремительно. Появляется все больше частных клиник, при этом их число значительно больше числа государственных. Только по данным портала statprivat.ru, в Челябинской области 1 280 платных медицинских учреждений, и лишь 156 — государственных. Множество частных клиник, наравне с муниципальными, имеют лицензии на прерывание беременности.

Сейчас Минздрав России рассматривает идею оставить право проводить аборты лишь в государственных больницах. С чем это связано и как власти Челябинска ведут переговоры с частными клиниками, рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

По данным первого вице-губернатора, в регионе процедуру прерывания беременности проводят 59 частных медицинских центров. Зачастую клиники не соблюдают правило «недели тишины», когда женщине нужно дать время на раздумье перед окончательным принятием решения. В погоне за прибылью организации пренебрегают формальностями, а это может негативно сказаться на здоровье женщины.

Государственные больницы, по словам Ирины Гехт, подключают всех специалистов, чтобы поговорить с беременной, выяснить причину, поддержать ее. Ведь принять такое важное решение женщина должна с холодной головой, а не рубить с плеча, поддавшись эмоциям. С 2012 года в Челябинской области работают кризисные центры и кабинеты медико-социальной помощи. В женских консультациях работают психологи. Есть горячая линия поддержки. Это приносит свои плоды. В Челябинской области отмечают устойчивое снижение количества абортов на протяжении последних пяти лет.

— Три года назад по статистике было порядка 18 тысяч абортов. В 2022 году по данным Росстата в регионе проведено 13 тысяч абортов, около трех тысяч из них сделано в частных клиниках. Мы видим динамику и резервы, чтобы еще снизить количество абортов. Поскольку понимаем психологические особенности современной молодежи, необходимость поддержки, наблюдаем эффективность кризисных центров и доабортного консультирования, — сообщила первый вице-губернатор области.

Ирина Гехт пригласила представителей частных медицинских организаций на беседу в правительство Челябинской области, чтобы обсудить с ними этот вопрос.

— Мы связались с каждой коммерческой клиникой, у которой есть лицензия на оказание данных услуг. Из 59 клиник пришли на встречу 28. Мы показали им статистику, рассказали о различных данных на основе анкетирования, которое проводится на 50% в государственных клиниках и только на 8% — в частных, — отметила Ирина Гехт. — Ряд цифр показывает, что частные медицинские организации отстают от трендов государственной медицины. Мы предложили клиникам добровольно отказаться от проведения абортов, поскольку считаем, что правильно, если эта процедура будет проводиться в государственных клиниках с соблюдением всех этапов и необходимой консультацией для женщин.

Как рассказала первый вице-губернатор области, переговоры привели к тому, что три частных клиники прекратят делать хирургические аборты, еще одна клиника будет проводить их в условиях круглосуточного стационара, некоторые учреждения оставят только медикаментозное прерывание беременности на малых сроках по медицинским показаниям. Еще три частных клиники внедрят анкетирование беременных женщин, направленное на профилактику абортов.

Вместе с тем, Ирина Гехт обеспокоена распространением медикаментозных абортов. Госдума уже ограничила свободную продажу препаратов, они отпускаются строго по рецепту, но соблюдается ли этот закон во всех аптеках — неизвестно.

— Мы попросили Росздравнадзор провести контрольную закупку и узнать, отпускают ли препараты только по рецепту врача, — сообщила первый вице-губернатор области.

Правительство региона планирует развивать в женских консультациях службу консультирования во время и после беременности, так как послеродовое состояние женщин иногда требует психологической поддержки.

— Хочется отметить, что это не запрет, а маршрутизация в те женские консультации, где есть квалифицированная медицинская помощь и возможность оказать ее женщинам, — подчеркнула Ирина Гехт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.