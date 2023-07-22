Гламурные силуэты и тренд на розовый: стилист рассказала, как фильм о Барби успел повлиять на мир моды

Мода на розовый цвет и гламурные силуэты появилась накануне выхода фильма о кукле Барби. Фото: предоставлено стилистом

Барби – самая популярная кукла в мире. Для многих она стала воплощением красоты, моды и успеха. Ее стиль и наряды до сих пор не оставляют никого равнодушным, а сама кукла по сей день является символом современной женщины. Грядущая премьера фильма о длинноногой красотке повлияла на индустрию моды. Стилист из Челябинска Ольга Теплякова рассказала, как кинематограф диктует нам модные тенденции.

– Киноиндустрия как раньше, так и сейчас оказывает огромное влияние на мир моды. Известный модельер Эльза Скиапарелли говорила: «То, что носят в кино сегодня, вы будете носить завтра». Эти слова были сказаны давно, но они актуальны до сих пор, – говорит стилист.

По словам Ольги Тепляковой, кино и мода связаны напрямую. Зрители вдохновляются одеждой, образами актеров, интерьерами, хотят подражать своим кумирам. А модные дизайнеры создают коллекции, посвященные фильмам, черпают идеи из образов героев.

Стиль Барби относится к «дофаминовой одежде» - яркие вещи, которые вызывают радость. Фото: kinopoisk.ru

Дефицит дофамина

По мнению стилиста, фильм о Барби вышел в удачное время. Кино и весь его визуал относятся к «дофаминовой» моде, которая приносит положительные эмоции и чувства, и, как правило, они связаны с детством.

– В наше сложное время хочется чего-то веселого, беззаботного, поднимающего настроение. Именно того, что поможет легче справляться с ежедневными делами. Кукла была мечтой всех девочек, в том числе и моей. Это теплые ощущения. Все хотели одежду, как у Барби, мечтали быть похожей на нее. Сейчас поколение выросло. Этим девочкам уже около 35 – 40 лет, и это самое платежеспособное население планеты. На него и делается, прежде всего, расчет, – подмечает Ольга Теплякова.

О кукле мечтали все девочки. Фото: предоставлено стилистом

Бренды ловят хайп

Фильм о Барби ждали еще в 2017 году, но сняли его только сейчас. Безусловно, это ожидание подогревало интерес к фильму. А к его выходу подключилась огромная рекламная кампания. О нем говорили все: блогеры, инфлюенсеры, медийные личности, актеры. Это создает хайп и гарантирует отличный прокат фильма по миру.

По словам Ольги Тепляковой, производители различных товаров подхватывают сейчас эту волну и создают вещи в стиле Барби, конечно же, в розовом цвете. Так, появилась коллекция косметики от известного бренда в кукольном дизайне, модные розовые туфли и сумки, будто прямиком из гардероба Барби.

Розовый цвет захватил модную индустрию. Фото: предоставлено стилистом

– Такие компании как Zara, Nyx, Aldo, Balmain и другие выпустили товары, приуроченные к выходу фильма. Поскольку это в тренде, люди покупают эти вещи. Соответственно, бренды получают хорошие продажи. Это рассчитано на взрослое население, – отмечает Ольга Теплякова.

Барби меняет образ жизни людей

Многие делают фотосессии в кукольном стиле, вечеринки, свадьбы, снимают различные видеоролики. Для таких мероприятий, конечно же, нужна подходящая одежда. До фильма найти в магазине одежду в стиле Барби было так же сложно, как иголку в стоге сена.

– Если бы раньше серьезные бренды делали съемки в таком стиле, выпускали одежду под стиль Барби, а взрослые люди подражали и переодевались в кукол, это бы сочли инфантильностью. Но сейчас в преддверии начала проката фильма это выглядит весьма адекватно, – говорит стилист.

Сейчас сделать фотосессию в стиле Барби проще, чем раньше. Фото: предоставлено стилистом

Масс-маркет в теме

Бренды делают коллекции в розовом оттенке разной тональности. Не остались в стороне от тренда люксовые Versace, Valentino, Chanel и другие.

Люксовые бренды выпустили коллекции одежды в розовом цвете. Фото: предоставлено стилистом

После них подключилась и индустрия моды для всех – масс-маркет, дизайнеры, шоурумы. Так тренд на одежду в стиле Барби спустился в массы.

Одежда в стиле Барби от российских брендов. Фото: предоставлено стилистом

Одежда в розовых оттенках от дизайнеров

– За счет того, что сейчас очень развиты социальные сети, каждый человек так или иначе замечает, что розовый постоянно мелькает. Люди привыкают к нему. Вот так кино создает моду. И ты уже ловишь себя на мысли: «А не купить ли мне что-нибудь розовое?», – говорит стилист Ольга Теплякова.

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