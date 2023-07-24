Кампус в VR-очках и абитуриенты-герои: как проходит приемная кампания в ЮУрГУ

Директора институтов ЮУрГУ рассказали, что ждет абитуриентов в новом учебном году. Фото: Егор ИВЛЕВ

В Южно-Уральском государственном университете в самом разгаре приемная кампания. Однако заявления для поступления на бюджетные места закончат принимать уже на следующей неделе — 25 июля. А еще через неделю начнется формирование приказов на зачисление.

На сегодняшний день в ЮУрГУ насчитывается 11 тыс. абитуриентов. Какие специальности являются наиболее востребованными? И какие льготы предоставят отдельным категориям поступающих? Об этом представители вуза рассказали на пресс-конференции в КП-Челябинск.

Самый высокий конкурс в ЮУрГУ на данный момент наблюдается на гуманитарные направления подготовки: Это юридический институт, институт спорта, туризма и сервиса, институт лингвистики и международных отношений, институт медиа и социально-гуманитарных наук, высшая школа экономики ЮУрГУ. По некоторым специальностям уже прошли вступительные испытания, и часть абитуриентов уже может видеть свои позиции в конкурсном списке.

Первое зачисление студентов вуз проведет 29 июля — в первую волну попадут те, кто поступает по целевым договорам с предприятия, по квотам, победители олимпиад. Среди них — участники специальной военной операции и их дети. Уже состоялся «Час с ректором» — мероприятие для абитуриентов, которые еще не ответили себе на вопрос «куда пойти учиться?».

Руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами Юлия Болотина. Фото: Егор ИВЛЕВ

— В первую очередь к нам пришли те, кто был четко мотивирован на поступление в ЮУрГУ, но хотели определить направления, правильно расставить приоритеты. Были ребята-стобалльники, из льготных категорий, которые получили ответы на вопрос о том, как будет проходить зачисление, проходить обучение, какие условия в студенческом городке и общежитиях, — рассказала о мероприятии руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами Юлия Болотина.

Также участие приняли около десятка южноуральских предприятий — еще до зачисления студентов работодатели мотивировали своих потенциальных сотрудников выбирать путь дальнейшего трудоустройства.

Интересуются абитуриенты и проектом межвузовского кампуса — поскольку многие из них уже наверняка будут учиться и жить в его лабораториях и гостиницах. Для них в ЮУрГУ предоставили возможность ознакомиться с проектом в режиме виртуальной реальности.

— У нас есть разработанная студентами архитектурно-строительного института программа для виртуальных путешествий по кампусу. Любой желающий абитуриент, который к нам приходит, может на приемной комиссии посмотреть на этот кампус в VR-очках, — отметила Юлия Болотина.

Пока одним из самых популярных направлений в ЮУрГУ считается юриспруденция — конкурс там достигает 50 человек на одно бюджетное место. Как уточнила директор юридического института ЮУрГУ Елена Титова, поступающие заинтересованы компьютерно-технической судебной экспертизой, правоохранительной и судебно-прокурорской деятельностью.

Директор юридического института ЮУрГУ Елена Титова. Фото: Егор ИВЛЕВ

В институте спорта, туризма и сервиса наиболее востребованной является специальность по туризму и гостеприимству. Такая ситуация сохраняется из года в год, заметил директор института Вадим Эрлих — в каждую приемную кампанию на полтора десятка бюджетных мест претендуют до 400 абитуриентов. Что касается физической культуры и спорта, то педагогика также сохраняет популярность, причем, в этом году фиксируется небывалое количество поступающих в вуз чемпионов мира и Европы по самым различным видам спорта — от кикбоксинга до шахмат.

— В нашем университете есть большой спортивный городок, поэтому тенденция по набору всегда была достаточно интересной. Сейчас у нас набор уже, фактически, состоялся, идет ротация абитуриентов по баллам, — отметил Вадим Эрлих.

Директор института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Вадим Эрлих. Фото: Егор ИВЛЕВ

В этом году в институте произошло важное нововведение — туда перенесли подготовку дизайнеров, на одну кафедру с художественной обработкой материалов.

Прием иностранцев на учебу в ЮУрГУ продолжится до сентября. Прежде всего, поступают выходцы из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, а также из Белоруссии. При этом в конкурсе на бюджетные места принимают всего около 5% иностранцев из 11 тыс. абитуриентов. Преимущественно иностранные студенты выбирают обучение на инженерно-технических направлениях подготовки, отметила Юлия Болотина.

Что касается российских регионов, то в последние дни в ЮУрГУ отмечают возросшее в разы количество абитуриентов из Свердловской области и Башкортостана — они приезжают поступать сюда как с целевыми договорами от предприятий, так и просто желанием попробовать себя в различных видах деятельности. Большинство иногородних по-прежнему приезжает из уральских субъектов — Курганской и Оренбургской областей, из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Но в этом году увеличилось количество поступающих из отдаленных регионов — Владимирской и Кировской области, из Читы и Хабаровска. Это, по словам Юлии Болотиной, говорит о том, что некоторыми востребованными научно-образовательными компетенциями обладает только Южно-Уральский госуниверситет.

— Все чаще приезжие из отдаленных регионов выбирают направления подготовки, связанные с работой оборонно-промышленного комплекса. Это такие специальности, как боеприпасы и взрыватели, проектирование ракетных двигателей, авиастроение, транспорт специального назначения, — отметила представитель вуза.

На этой неделе Южно-Уральский госуниверситет заключил соглашение с фондом «Защитники отечества» — сотрудничество позволит упростить поступление в вуз участников СВО и членов их семей, а также оказание им поддержки. Так, студентов, чьи родители находятся в зоне специальной военной операции, вуз планирует освободить от платы за проживание в общежитии, пользование бассейном, фитнес-центром, спортивными залами. Также ученый совет вуза поручил сформировать модель оплаты стоимости обучения этой категории абитуриентов и перераспределить вакантные бюджетные места для них.

— Если абитуриент-льготник поступает туда, где бюджетных мест не осталось, то ученый совет в сентябре по каждому индивидуально рассмотрит все возможности по оплате обучения для таких категорий, — сказала Юлия Болотина.

Консультации льготникам по предоставлению поддержки в вузе будут предоставлять до окончания приемной кампании — 20 августа.

Как отметила руководитель департамента, среди абитуриентов вуза уже есть участники СВО. Один из них — кавалер двух орденов Мужества Андрей Кузовлев, который получил в ходе боевых действий три тяжелых ранения, потерял руку, но, тем не менее, решил поступать в вуз. К настоящему моменту он прошел вступительные испытания и будет заочно учиться на направлении «Правовое обеспечение национальной безопасности».

Также представитель ЮУрГУ рассказала о добавочных баллах за те или иные индивидуальные достижения абитуриентов. Так, по 10 баллов к результатам ЕГЭ добавляется за школьную золотую медаль, сдачу нормативов ГТО на первую ступень («за золотой значок»), за службу в Вооруженных силах РФ и участие в боевых действиях.

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