Если заедать, то сыром: ученые из Челябинска открыли простую диету для борьбы со стрессом

Учены советуют кушать 30–40 гр. сыра каждый день Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ученые Челябинского госуниверситета доказали эффективность сыра в лечении посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР). Исследование проводилось совместно с коллегами из Уральского федерального университета и Санкт-Петербургского университета экспериментальной медицины.

Такое расстройство развивается вследствие мощного психотравмирующего воздействия угрожающего или катастрофического характера, сопровождающееся экстремальным стрессом. Существующие лекарства малоэффективны в борьбе с ним.

— Вообще изучением стресса мы занимаемся более 20-ти лет. И рано или поздно мы должны были столкнуться с его самой крайней формой, которая является действительно сложнейшей и мучительной — это ПТСР, — рассказала доктор медицинских наук Ольга Целикман на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

Посттравматическое стрессовое расстройство — болезнь, а не осложнение, подчеркивают ученые.

— Этот синдром выделился в отдельную единицу именно когда, психиатры, которые занимались ветеранами Вьетнамской войны, увидели абсолютную беспомощность всей антидепрессивной терапии на этих людях. Антидепрессанты — это вообще вещь индивидуальная и местами низкоэффективная, а в данном случае, при этом синдроме эффективность еще ниже».

Исследования проводились на лабораторных крысах, которых подвергли экспериментальному ПТСР. Одной группе добавляли в корм сыр твердых сортов, а другая группа была на обычном рационе. Сыр изготавливали специально — ученым важно было знать, что он 100% натуральный, без добавок.

— В работе мы использовали абсолютно чистый и качественный сыр, это было нашим случайным открытием, потому что мы искали пищевую матрицу, через которую будем заводить то или иное вещество, и для того чтобы определить инертность и свойства носителя, нам нужно было экспериментировать с чистым сыром.

Исследование показало: те, кто ел сыр, меньше реагировали на травмирующее воздействие, именно из-за того, что выдержанные сыры несут в себе в минимальных количествах, следовые амины, которые «редактируют» действия гормона радости.

— Мы видим, что грамотная нутрицистика — это одно из больших ресурсов в помощи тем людям, которым медикаменты не всегда могут помочь, — заключила Ольга Целикман.

Чтобы справиться со стрессом, нужно съедать 30–40 гр. сыра каждый день. Эффект будет ощутим в течение месяца.

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