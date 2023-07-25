Если заедать, то сыром: ученые из Челябинска открыли простую диету для борьбы со стрессом

Учены советуют кушать 30–40 гр. сыра каждый день
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Ученые Челябинского госуниверситета доказали эффективность сыра в лечении посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР). Исследование проводилось совместно с коллегами из Уральского федерального университета и Санкт-Петербургского университета экспериментальной медицины.
Такое расстройство развивается вследствие мощного психотравмирующего воздействия угрожающего или катастрофического характера, сопровождающееся экстремальным стрессом. Существующие лекарства малоэффективны в борьбе с ним.
— Вообще изучением стресса мы занимаемся более 20-ти лет. И рано или поздно мы должны были столкнуться с его самой крайней формой, которая является действительно сложнейшей и мучительной — это ПТСР, — рассказала доктор медицинских наук Ольга Целикман на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).
Посттравматическое стрессовое расстройство — болезнь, а не осложнение, подчеркивают ученые.
— Этот синдром выделился в отдельную единицу именно когда, психиатры, которые занимались ветеранами Вьетнамской войны, увидели абсолютную беспомощность всей антидепрессивной терапии на этих людях. Антидепрессанты — это вообще вещь индивидуальная и местами низкоэффективная, а в данном случае, при этом синдроме эффективность еще ниже».
Исследования проводились на лабораторных крысах, которых подвергли экспериментальному ПТСР. Одной группе добавляли в корм сыр твердых сортов, а другая группа была на обычном рационе. Сыр изготавливали специально — ученым важно было знать, что он 100% натуральный, без добавок.
— В работе мы использовали абсолютно чистый и качественный сыр, это было нашим случайным открытием, потому что мы искали пищевую матрицу, через которую будем заводить то или иное вещество, и для того чтобы определить инертность и свойства носителя, нам нужно было экспериментировать с чистым сыром.
Исследование показало: те, кто ел сыр, меньше реагировали на травмирующее воздействие, именно из-за того, что выдержанные сыры несут в себе в минимальных количествах, следовые амины, которые «редактируют» действия гормона радости.
— Мы видим, что грамотная нутрицистика — это одно из больших ресурсов в помощи тем людям, которым медикаменты не всегда могут помочь, — заключила Ольга Целикман.
Чтобы справиться со стрессом, нужно съедать 30–40 гр. сыра каждый день. Эффект будет ощутим в течение месяца.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru