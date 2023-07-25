Зачем детям жить в палатках и чем заменят ОБЖ: Елена Коузова — о летнем отдыхе, строительстве школ и новом предмете

Фото: минобрнауки Челябинской области

Лето продолжает радовать челябинцев жаркими днями. В такие моменты начинаешь завидовать детям, которые проводят каникулы на наших озерах. Как проходит детская оздоровительная кампания, будут ли строить новые лагеря взамен советскому наследию, какая помощь оказывается детям из ДНР и ЛНР и что за предмет «Основы безопасности и защиты Родины»? Рассказала и. о. министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

— Расскажите, как у нас в этом году отдыхают дети? Сколько путевок было куплено?

— Лето в разгаре. Июль — самое любимое для отдыха время. Все идет в штатном режиме, лето проходит без каких-то особенностей. Мы все более трепетно и тщательно относимся к вопросам безопасности, содержания и организации работы с детьми. В нашем регионе работает более 800 лагерей дневного пребывания, которые, как правило, открываются на базе общеобразовательных организаций. Они работают чаще всего в июне месяце, когда родители еще не могут уехать в свой отпуск вместе с детьми. В течение всего лета работает 65 загородных лагерей. Очень хорошая цифра. Эти лагеря с хорошими возможностями и комфортными условиями. Детям там хорошо и интересно, потому что с ними работают профессиональные педагоги, творческие люди, как правило, студенты педагогических колледжей, колледжа культуры и наших вузов. Также это палаточные лагеря и походы. В общем, у нас как обычно много интересного летом. Мы думаем, что за летний сезон в загородных лагерях отдохнут около 90 тыс. детей. Из общего количества чуть больше 400 тыс. это не маленькая цифра.

— Появляются ли у нас сегодня новые лагеря? Возможно, какие-то изменения? Или это все-таки советское наследие, которое мы сейчас пытаемся привести в порядок?

— Вы абсолютно правы, это наследие прежних лет, и, надо сказать, хорошее наследие. Да, что-то приходит в трудное состояние, морально устаревает, но, тем не менее, мы стараемся поддерживать лагеря в хорошем качестве. Полностью новые лагеря не открываются. В разные годы у нас бывает перепрофилирование. Например, какие-то базы или дома отдыха, которые служили местом для отдыха семей, переквалифицируются в лагеря, и наоборот. В целом, значение 65 мы держим на протяжении многих лет.

— Есть ли у нас какая-то задача по восстановлению лагерей?

— Все, что можно мы уже практически вернули. У нас остались только те лагеря, которые пришли в негодность и их невозможно восстановить. Для нас это обидно, потому что лагеря расположены на хороших территориях вблизи озер или в хороших лесах. Тем не менее, те лагеря, которые сейчас функционируют, мы будем поддерживать и ремонтировать, вкладывать туда деньги, чтобы они и дальше могли работать.

— Если не ошибаюсь, регион запустил в прошлом году масштабную программу по капитальному ремонту. Сколько уже удалось сделать, и какая работа еще предстоит? Что делается в этом сезоне?

— Да, на протяжении трех лет мы ежегодно тратим по 58 млн рублей. Вроде бы не такая большая цифра. Кто-то скажет много, кто-то скажет мало. Самое главное, что это целевые средства, выделенные именно на ремонты лагерей. В этом году работы пройдут в лагерях Кыштыма, Магнитогорска, Троицка, Усть-Катава, Чебаркуля, Челябинска. В следующем году будут проводится работы в Пластовском и Саткинском районах. Вот так поэтапно мы в первую очередь ремонтируем муниципальные лагеря. Это становится возможным также за счет федеральных средств. Надо еще сказать, что с этого года появилась федеральная программа по строительству быстровозводимых объектов, так называемых модульных.

— Мы слышали про это в сфере туризма.

— Да, и вот теперь есть такой пилотный проект и в этой сфере. Весной мы попробовали его в 15 субъектах, и в итоге приняли решение, что программа оправдывает себя. Сейчас мы готовим заявку так, чтобы в следующие три года наши лагеря получили возможность финансирования по этой программе. Здесь тоже нужно соблюсти ряд условий. Лагерь должен быть достаточной площади, со всеми коммуникациями и возможностью использовать его круглогодично. Для нас это очень важно. С другой стороны, особенности наших лагерей не позволяют использовать их целый год. Это касается коммуникаций, сетей, пищеблоков, медицинских блоков. Все это нужно учитывать. Но в эту программу мы точно подаем заявку. Все наши руководители готовятся и составляют сметную документацию. Поэтому уже в этом году наверняка один объект войдет в программу, и в следующие годы тоже. Так же со следующего года действует аналогичная нашей программа капитальных ремонтов загородных лагерей. Сейчас мы также готовим сметы, документы, чтобы можно было со следующего года войти в эту программу. Так мы сможем не только за счет областного бюджета, но и за счет средств федерального бюджета ремонтировать наши лагеря в плановом порядке.

— Можете назвать какой-то пример капитального преображения наших лагерей?

— «Уральские зори» в Магнитогорске, их постоянно обновляют. Конечно, Магнитогорский металлургический комбинат много помогает, особенно «Уральским зорям», это их лагерь. В Абзаково сейчас идет активное строительство. Постоянно происходит какое-то обновление, пусть и не такое радикальное и быстрое как хотелось бы, но тем не менее есть.

— Когда проводились совещания перед летним сезоном губернатор сделал акцент на безопасности детей. У нас бывают неприятные ситуации. Как изменилось работа по этой теме?

— За последние годы произошли серьезные изменения в плане создания безопасного нахождения детей и взрослых на территории лагерей. В первую очередь, это ограждения по периметру. Сейчас кажется, что заборы — это смешно, так как через него можно перепрыгнуть, перелезть. Но пока кто-то лезет через этот забор, можно успеть предпринять какие-то действия. Во-вторых, во многих лагерях сейчас есть видеонаблюдение. Это касается круглогодичных лагерей. В перспективе эта тема тоже будет развиваться. Все-таки удобно, когда в определенном месте находится тот, кто ведет наблюдение и видит всю территорию лагеря. Так же вопрос безопасности затрагивает работу с персоналом, тренировки. В этом году губернатор особенно обратил внимание на то, чтобы с персоналом проводились полномасштабные тренировки перед началом каждой смены, что сотрудники могли провести эвакуацию и знали, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Мы не говорим о каких-то террористических действиях, это касается элементарных ситуаций. Например, пожарная опасность, которая в этом году активно проявляется в разных ситуациях. Поэтому взрослые должны быть готовы к тому, чтобы обеспечить безопасность себе и детям. И, конечно, во всех лагерях есть охрана. Это и частная охрана, и гвардия, и полиция, и тревожная кнопка, вызывающая сотрудников правоохранительных органов в первоочередном порядке. Практически то же, что есть в образовательных организациях, присутствует и в загородных лагерях.

— Было также озвучено такое направление как палаточные лагеря. Как сегодня они существуют? Популярны ли они у детей, или они предпочитают больше комфорт?

— Такие лагеря очень востребованы. На территории области у нас девять палаточных лагерей. Это немного, но, чтобы попасть туда, нужно пройти очередь, целый конкурс на место. Мы предполагаем, что в таких лагерях сумеет отдохнуть за сезон 3 тыс. детей. У нас бывают разные условия, но палаточные лагеря начинают работать и в дождь, и в холод. Поэтому отдыху в палатке не позавидуешь, особенно, когда холодно или жарко. Тем не менее, чем хорош этот отдых? Он приучает к самостоятельности. У ребят появляется чувство того, что они сами за себя отвечают. Дети должны научиться жить в природных условиях, как поступать в тех или иных ситуациях, чтобы суметь находиться в лесу, ориентироваться, пользоваться тем, что есть под рукой. Поэтому палаточные лагеря организуются в качестве исследовательской и творческой программы. Там есть песни, танцы, театр. Проводятся самые разнообразные тематические смены, связанные с патриотическим воспитанием, и военно-патриотическим. Они очень востребованные, их надо больше делать. Требования к палаточным лагерям сейчас почти такие же, как и к загородным лагерям. Все должно быть безопасно.

— Важны не только условия, в которых живут дети, но и наполнение программы. Важно чему-то научиться, узнать что-то новое. Какие направления сейчас популярны у детей, у родителей?

— Очень радует, когда родители спрашивают не только о том, где находится туалет и какая вода течет из кранов, но и когда интересуются, какая программа. У нас каждая смена имеет свою тематику, свою образовательную программу. Это обязательное условие любой смены хоть в стационарном лагере, хоть в палаточном, хоть в лагере дневного пребывания. Эта тематика связана с основными датами нашей истории, каким-то ключевыми событиями нашего региона. Например, День молодежи. В это период обаятельны какие-то мероприятия, связанные с развитием молодежного движения, волонтерства, добровольчества. Или, например, дни памяти. Надо сказать, что у нас в прошлом году появилось Российское движение молодежи (Российское движение детей и молодёжи «Движение первых». — Прим. ред.), которое постепенно вовлекло мелкие движения объединения организация. Сейчас оно дает хороший ресурс для развития ребят. Поэтому у нас будут и отдельные региональные смены Российского движения детей и молодежи. И во всех сменах будет день «Движения первых», когда можно будет познакомиться с этим направлением. Так же это обязательный ряд образовательных программ. Кроме развлекательных мероприятий должно быть содержательное наполнение. Но это не предметы. Мы не учим математике, физике, истории, а создаем творческое пространство, в котором ребята разными способами смогут найти для себя новые знания и увлечься чем-то, чем можно будет впоследствии заниматься в учебном году.

— По поручению губернатора Алексея Текслера в прошлом году Челябинская область организовала отдых детей из Луганской и Донецкой народных республик.

— Мы с удовольствием принимаем детей из подшефных территорий. В течение года ребята приезжали к нам в лагеря и учились в наших школах. Сейчас, в летний период, так же, как и в прошлом году, мы помогаем нашим ребятам из Ясиноватой и Волновахи отдохнуть в здравницах Краснодарского края и Крыма. Поверьте, очень непростое мероприятие. Представьте отправить из Челябинской области в Анапу и Крым. Таким образом, у нас за лето отдохнут более полутора тысяч детей, плюс сопровождающие. Из подшефных территорий ребята с середины июля до конца сентября отдыхают на летних курортах. Потом в течение года мы будем принимать их у себя в загородных лагерях и обучать в школах. Таким образом еще около полутора тысяч ребят за учебный период поучатся, поотдыхают, познакомятся со сверстниками, интегрируются в нашу среду. Они уезжают от нас со слезами, но не потому, что что-то было не так, а потому что хотят остаться. Они с удовольствием потом переписываются, и контакты продолжаются. Еще будут университетские смены. Ребята из новых присоединенных территорий приедут благодаря поддержке наших вузов на наши базы, принадлежащие этим вузам. Это Магнитогорский технический университет, ЮУрГУ, ЧелГУ, педагогический университет. Они также будут помогать организовать отдых детей у нас.

— В прошлом году мы ездили на закрытие смены в «Уральскую березку». Были слезы, все очень трогательно. Кто-то хотел остаться и учиться, поступать, это в основном дети старших классов — 9, 10. Кто-то у нас остается?

— У нас в этом году несколько человек сдавали итоговую аттестацию в 9 и 11 классах. Ребята переехали сюда и будут продолжать учиться уже у нас.

— Для них уже созданы бюджетные места?

— Да, для них это очень хорошая возможность. Есть еще один плюс для них — сдавая экзамены у нас, им сразу легче будет учиться в наших колледжах, техникумах или вузах.

— Мы с вами понемногу перешли к теме обучения. Каникулы — это хорошо, но 1 сентября не так далеко. Знаю, что на днях уже прошли зачисления в первый класс тех, кто по прописке. Но сначала бы хотелось поговорить про детские сады. Губернатор, обращаясь к Заксобранию, сказал, что с 2019 года мы построили 50 детских садов в Челябинской области. Сколько нам еще нужно построить?

— Это тот же самый процесс, что и по лагерям. Требуется постоянное обновление. Если лагерь — это все-таки временное пристанище детей, то детский сад или школа на протяжении всего учебного года или нескольких лет является постоянным местом нахождения ребят. Поэтому здесь особые требования. В этом году десять дошкольных образовательных организаций сейчас находятся в разной стадии готовности по строительству. До конца календарного года они будут сданы. Это организации Челябинска, Сосновского и Аргаяшского районов, Копейска, Магнитогорска. Мы в первую очередь строим там, где у нас еще сохраняется очередность. Можно с трех лет, можно с полутора. Ребенок получает место в тот год, когда родители хотят отдать ребенка. Но это с большим напряжением. Места дают, но проблема в том, что, если ты живешь на северо-западе, ты не будешь возить ребенка каждый день на ЧМЗ в детский сад. Поэтому создается потребность строить там, где идет активная жилищная застройка.

— Сейчас мы говорим о шаговой доступности детских садов?

— Да, родители сейчас очень настаивают на том, чтобы детский сад был рядом. Поэтому есть возможность изменить ситуацию в перспективе. Сначала получить место, а потом по мере освобождения мест поближе, переходить туда. Об этом не надо забывать. Так же мы строим школы. Это касается не только обновления, но и создания новых мест. Сейчас у нас прошел пик рождаемости, в детских садах детей стало поменьше, но зато увеличивается количество детей в школах, особенно в начальных классах. Поэтому присутствует по 10, 15, 20 классов начальной школы. Это, конечно, хорошо, но не очень для образовательного процесса. Когда много малышей, это создает трудности.

— Сколько новых школ мы сейчас строим? Будут ли они открыты с сентября?

— Этот календарный год мы начали с приятного события. Открылась школа в Копейске, которую очень ждали. Это востребованная школа, хорошо упакованная современным оборудованием. Сейчас у нас в строительстве есть школы в Челябинске, Магнитогорске, ведется реконструкция школы в селе Айлино, которая должна завершиться к учебному году. В Каслях завершается реконструкция — там к существующей школе пристроили фактически новое здание. Ведется реконструкция в Сарафановской школе, строительство идет долго, но надеемся, что до конца года все-таки завершатся работы. В Увельском районе тоже строится новый корпус для существующей школы. И ждем новую школу в Вишневой Горке, которая в этом году тоже сдается. Очень долгожданная школа, так как Вишневая горка — это огромный микрорайон, и без школы это были тяжелые годы. На протяжении последних трех-четырех лет приходилось удовлетворять потребности детей и родителей, а рядом практически ничего не было.

— Там же в Привилегии открылась?

— Школа в Привилегии, конечно, сняла нагрузку, но она не решает той задачи, для которой она строилась. Поселки рядом с Привилегией могут уже сами наполнить школу. Поэтому там сейчас уже перегруз. Но и в Челябинске строятся школы, которые, скорее всего, в следующем году будут сдаваться. Так что строительство ведется активно.

— Какие сегодня требования к наполнению школы оборудованием?

— Самое главное не столько его купить. Существует приказ Министерства просвещения РФ, которым определено то оборудование, которое должно быть в школах и лабораторных для физики, химии, биологии, компьютерное оборудование, лаборатории, которые должны быть отдельно. Например, видеостудия, где можно делать съемки и создавать пространство для занятий различными активностями. Дело в том, что это все надо использовать. Поэтому повышение квалификации педагогических работников является параллельной составляющей работы по строительству и оснащению современным оборудованием новых школ и тех мест, которые мы создаем. Не надо забывать, что мы не только приобретаем, но и учим педагогов, чтобы этим можно было воспользоваться. Лицеи, о которых мы уже сегодня говорили, как раз хороший пример. Оснащая школу, приобретая оборудование вместе с застройщиком, они параллельно готовили команду педагогов, которые сейчас работают в этом учреждении.

— В Челябинске я там тоже пообщалась с педагогами и учителями, многие из которых перешли из престижных лицеев. То есть в городе эта проблема решаема. Как быть с сельскими территориями, где вводятся новые школы, и закупается новое оборудование?

— Педагог до тех пор остается педагогом или учителем, пока он сам учится. Поэтому таких проблем не возникает: переучиться или приобрести новые знания, пользоваться новым оборудованием. Другое дело, что не всегда легко получается заманить новых педагогов в удаленные территории. Но в новые школы, на новые места идут, потому что работа в современных условиях, пусть и не самая близкая территория. Например, в Верхнеуральском районе не так давно была сдана школа, она отработала буквально только год, но уже практически укомплектована педагогами.

— Как у нас происходит переоборудование?

— Все хорошо. У нас есть так называемые учебные расходы. Благодаря Алексею Текслеру мы увеличили норматив на оборудование, в первую очередь, на приобретение компьютерной техники.

— Сегодня у нас какой процент?

— У нас нет острой потребности. Во всех школах скоростной интернет, все обеспечены необходимой техникой. Но она требует постоянного обновления. Поэтому для такого планового обновления у нас есть норматив учебных расходов.

— Есть у нас школы, которые готовятся к открытию 1 сентября?

— Нет. Они будут открываться у нас постепенно. Мы не будем торопиться, пусть строители все сделают, как положено. Мы лучше еще несколько месяцев подождем. Но там будут обеспечены все санитарные требования и требования безопасности, чтобы все было хорошо.

— В этом учебном году у нас также ожидаются перемены в предметах. Сейчас активно обсуждается, что вместо ОБЖ у нас будут основы безопасности и защиты Родины. Понятно ли сейчас, в чем будет эта перемена?

— Раньше у нас был курс начальной военной подготовки, и не было курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Тот курс велся в старшей школе. Поэтому ничего нового для нашей отечественной школы не будет. А во то, что к ОБЖ добавляется такой патриотический компонент — это неплохо. Все равно нужно выполнение священного долга защиты Отечества, это конституционная закрепленная обязанность. Поэтому воспитание и получение каких-то первичных навыков необходимо.

— Как-то сейчас мы готовимся к этому предмету?

— Мы ждем и вместе с тем готовимся, потому что нам надо суметь сочетать возможности педагогического персонала, которые есть в школах, и особенности преподавания предметов, когда необходимы, например, военные в отставке или люди, имеющие соответствующий опыт. Необходимо сочетание. Обычный военный не сможет просто прийти работать в школу из-за объективных обстоятельств, так как у него не соответствующих знаний, навыков и квалификации. Вместе с тем у такого человека есть опыт, который можно использовать в практической деятельности. Например, военно-полевые сборы, учебные сборы. Сейчас мы создаем военно-патриотический центр «Авангард», в котором будем обучать и повышать квалификацию учителей, работающих по этому предмету. Учитывая, что очень многие учителя физической культуры и ОБЖ это в основном молодые люди, думаю, что мы справимся с намеченными задачами.

— В России 2023 года считается годом педагога и наставника. Как мы его отмечаем? Может быть у нас ожидаются какие-то важные события?

— Да, целая масса мероприятий. Их можно просмотреть на нашем сайте на главной странице. Информация также есть и на сайте Министерства просвещения. Я бы хотела обратить внимание на несколько акций и событий. Например, только что завершился федеральный конкурс «Первый учитель», где в финал отобраны 28 участников. Наш учитель Ольга Владимировна Эйтинеер из Миасса вошла в число финалистов, так что мы будем за нее болеть уже на федеральном конкурсе. Хотелось бы пожелать, чтобы все поучаствовали в акции «Скажи спасибо учителю» и просто зашли на сайт, который называется «Спасибо учителю РФ» и поблагодарили своих первых, своих любимых учителей. Педагогам это будет очень приятно.

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