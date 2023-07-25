Фильм «Барби» 2023 в Челябинске: когда выйдет в кинотеатрах, где посмотреть

Главный фильм лета 2023 - "Барби" покажут в кинотеатрах Челябинска. Фото: kinopoisk.ru

Фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг стал одной из самых ожидаемых новинок летнего кинопроката 2023 года. Такой ажиотаж вокруг кинокартины вполне объясним – история легендарной куклы, которую знают во всем мире, приправлена отличным актерским составом. В мировой прокат фильм вышел 21 июля 2023 года. Узнали, когда выйдет «Барби» в кинотеатрах Челябинска и где его посмотреть.

«Мягкий кинотеатр»

Сеть «Мягких кинотеатров» в Челябинске представлена в КРК «Мегаполис», ТРЦ «Фокус» и ТРЦ «Алмаз». Во всех трех кинотеатрах Челябинска премьера фильма «Барби» состоится 17 августа 2023 года.

«Синема парк»

В кинотеатре «Синема парк» в ТРК «Горки» на наш запрос ответили, что пока прокат фильма «Барби» не планируется.

«Киномакс»

Сеть кинотеатров «Киномакс» в Челябинске представлена в ТРК «Родник» и ТРК «Урал». Сотрудники кинотеатра «Киномакс-Урал» сообщили корреспонденту КП-Челябинск, что информации о выходе фильма «Барби» на экраны кинотеатра нет, и посоветовали следить за обновлениями на сайте.

Киноцентр «Импульс»

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск представители киноцентра «Импульс», прокат кинокартины «Барби» пока не планируют, но пообещали сообщить, если что-то изменится.

Кинотеатр «Знамя»

В одном из самых старейших кинотеатров Челябинска – «Знамя» отметили, что скоро фильм «Барби» выйдет на экраны, но точную дату сотрудники кинотеатра не назвали. Порекомендовали отслеживать новости о премьере фильма на сайте.

Мы будем следить за обновлениями афиш кинотеатров Челябинска.

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