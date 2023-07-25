Находится в реанимации: в Челябинской области проломили голову участнику СВО, приехавшему в отпуск

Антон и напавший на него Ашурмахмад. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Челябинской области полиция разыскивает мужчину по имени Ашурмахмад, который подозревается в нанесении тяжелой травмы участнику СВО, приехавшему в родную Юрюзань в отпуск. Пройдя без ранений большой отрезок службы, он получил закрытую черепно-мозговую травму дома после подлого удара. Сейчас мужчина перенес операцию и находится в больнице. Журналист КП-Челябинск узнал, из-за чего начался конфликт и что об этом думают жители Юрюзани.

Антон отправился в зону СВО в сентябре. Перед этим десантник прошел Чечню. Но в жизни он мирный и дипломатичный человек, о котором все знакомые отзываются с теплотой. У него есть жена и сын и, отмечают близкие, никакие конфликты и разборки его никогда не интересовали. И в тот вечер он пошел в местный бар «Кайф», явно не ожидая, что уедет оттуда на скорой.

– Антон с другом и двоюродной сестрой отдыхал в баре. Там же была компания вот этого парня. И, как я поняла, Антон громко рассказывал о своем участии в СВО. Другому парню это не понравилось. Они пошли на улицу и там этот парень первым ударил Антона так, что он упал на ступеньки и потерял сознание, – рассказала КП-Челябинск очевидец Алена.

В зону СВО Антон отправился в сентябре. Фото: Соцсети

В больнице Антона привели в сознание и отпустили. Но дома мужчина вновь почувствовал себя плохо. Его состояние ухудшилось, и ему пришлось вновь обращаться к медикам. Тогда у него выявили закрытую черепно-мозговую травму. Мужчина перенес операцию и находится в Сатке в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.

Жители Юрюзани в разговоре с журналистом КП-Челябинск жалуются, что некогда тихий и спокойный город за последние два года сильно изменился. Метаморфозы они связывают со строительством торговых центров и притоком приезжих. Мужчины якобы себя неуважительно ведут по отношению к местным, пристают к девушкам и провоцируют парней. Ашурмахмад, по информации юрюзанцев, тоже появился здесь недавно.

Как рассказывают очевидцы, Ашурмахмад, увидев, что Антон потерял сознание, поспешил убежать. После конфликта его искали всем городом, но он мог уехать. Где он сейчас – неизвестно. Полицией заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»).

– Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, опрашиваются свидетели и очевидцы, принимаются все меры к установлению всех деталей противоправного деяния и розыску подозреваемого лица, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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