«Молоко» — главный враг любого итальянца: как отец и сын променяли Европу на Челябинск и открыли сеть пиццерий

Луиджи и Алессио Подди открыли сеть пиццерий в Челябинске Фото: Егор ИВЛЕВ

Для кого-то кажется невозможным — переехать из живописной Италии в промышленный город, да еще и в такой суровый край, как Урал. Но все меняется, когда появляется любовь — к женщине, к сыну, к своему делу и к новому дому, которым стал Челябинск для Луиджи Подди и его сына Алессио. Рассказываем удивительную историю приключения итальянцев в России.

Увидеть отца и русскую зиму

Луиджи и Алессио родом из итальянского городка Фрозиноне, недалеко от столицы. Когда маленькому Алессио было 8 лет, родители приняли решение расстаться. Мальчик остался с мамой, а Луиджи отправился в путешествие на поиски себя и своего призвания. Семья разделилась, и каждый пошел своей дорогой.

Спустя некоторое время Луиджи познакомился с русской красавицей Светланой, которая хорошо говорила по-итальянски. Так завязалось их общение, которое переросло в сильные чувства. В 2013 году Луиджи понял, что содержать бизнес в Италии достаточно сложно из-за неустойчивой экономики и большой конкуренции. Его посетила мысль о переезде в другую страну и открытии там своего бизнеса. Он поехал на родину своей возлюбленной.

Немного оправившись после переезда, Луиджи нашел по переписке еще одного итальянца, который по воле случая, тоже жил в Челябинске и работал шеф-поваром, в одном из ресторанов города. У них завязалась тесная дружба, и они решили открыть совместную пиццерию.

Фото: Егор ИВЛЕВ

В это время маленький мальчик Алессио становился молодым человеком с амбициями. Он поступил в институт, где изучал тонкости ресторанного бизнеса. После окончания учебы, он много работал в различных итальянских заведениях официантом. Ему нравилась его работа, но он хотел большего.

К тому же, после 11 лет разлуки с папой, Алессио понял, что ему не хватает отцовской любви и заботы. Поэтому он решил отправиться в Россию.

— Мой первый приезд в Россию был особенным. Я хорошо говорю по-английски, но на тот момент совершенно не знал русского языка, из-за этого были сложности. Перелет был через Москву, итальянская сим-карта не работает, я не знаю языка. А когда я пытался попросить помощи у русских, используя английский, видел их недоуменные лица и ответ: «Че?», — вспоминает Алессио.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Он тот самый итальянец, который обожает снег. Главной целью его поездки была встреча с отцом, но он также мечтал увидеть русскую зиму.

Алессио переживал, что спустя столько времени они с Луиджи не найдут общий язык. Но именно любовь помогла им сблизиться и понять друг друга.

— Я все еще помню момент, когда мы с папой вместе были на кухне и готовили пиццу. Именно на той кухне, в тот день что-то родилось, это была особая связь. Я всегда был любителем пиццы, но никогда не пробовал готовить ее. Одно дело, когда ты видишь готовую пиццу на столе, другое, когда ты делаешь сам. С того момента я влюбился.

Не прятать лицо

После приезда сына, Луиджи захотел открыть собственный бизнес и привлечь Алессио к семейному делу. Они решили создать место, которое не будет похожим на остальные. Им не нравилось, что в заведениях «хозяева прячут свое лицо». Главным преимуществом пиццерии Подди, стала открытость владельцев. Они добавили фамилию в название, их лица украшают обложку меню, они выходят к гостям и общаются с ними. Алессио отмечает, что интерьер русских ресторанов и кафе довольно мрачный. Поэтому они разработали свой светлый и яркий дизайн, передающий атмосферу Италии и делающий его более живым и домашним.

Первая пиццерия открылась в 2020 году в ТЦ «Кольцо». Символом заведения стала традиционная пицца «Липен» в форме восьмиконечной звезды. Классические итальянские рецепты послужили основой для кулинарного творчества хозяев. Их бесконечное воображение и любовь к готовке помогает им придумывать новые блюда и периодически обновлять меню.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Алессио говорит, что у них на родине пиццу называют произведением искусства, потому что она никогда не поучится одинаковой. Все зависит от температуры, качества продуктов и настроения повара.

Чтобы создавать настоящие шедевры, необходимо подбирать качественные продукты. Для итальянцев мука является главным ингредиентом для множества блюд. Поэтому они предпочитают ее закупать в Италии. Большая часть остальных продуктов приобретается в России, чтобы обеспечить их свежесть, качество и яркость вкуса. К слову, Светлана, являясь частью семьи Подди, взяла на себя роль логиста в организации поставок.

Но поставки — это не единственная трудность на пути к ведению хорошего бизнеса. Не менее важен персонал и понимание русского гостя.

«Молоко» — главный враг любого итальянца

Одной из проблем стало отсутствие возможности общения с русскоязычными сотрудниками. В первый год хозяевам было очень сложно работать с персоналом, потому что они друг друга не понимали. Алессио вспоминает, как бегал на кухне с тетрадкой и переводчиком, пытаясь уловить смысл незнакомых фраз. Чтобы справиться с языковым барьером Алессио прошел курсы русского языка. После года обучения ему стало проще находить контакт с коллегами, так же персонал помогал ему освоиться в русскоязычной среде.

— Самое ужасное в русской грамматике это то, что буква «о» может говориться, как «а». Одно слово стало моей головной болью. «Молоко» — главный враг любого итальянца, начинающего изучать русский.

Фото: Егор ИВЛЕВ

«Почему тогда там киргизы?»

Но главной проблемой Алессио выделяет — отсутствие в России профессиональной подготовки пиццайоло (человек, который делает пиццу). У итальянцев есть профессионализм, поскольку пицца является их традиционным блюдом. Они хотят видеть в своей команде ответственных сотрудников, которые готовы работать и осваивать новые навыки. В «Подди» не раз сталкивались с такой ситуацией, когда человек мог уйти после нескольких дней работы.

Несмотря на итальянский дизайн, кухню и название, людям сложно поверить в реальность происхождения хозяев.

— Была ситуация, когда пришла девушка, заказала мороженое. После того как она его съела, подозвала официанта и уточнила страну-изготовителя десерта. Официант ответила, что мороженное делается в России, но по итальянской технологии. На что девушка отвечает: «А оно разве не кыргызское? Почему тогда там (сказала она, показывая на фотографию хозяев, изображенную на холодильнике) кыргызцы улыбаются? — смеется, рассказывая Алессио.

Сейчас у Луиджи и Алессио Подди три пиццерии. Помимо пиццерии в ТК «Кольцо», в 2020 году открылось заведение в Копейске и одно — в 2021 неподалеку от площади Революции в Челябинске. Санкции, конечно добавили трудностей, но семья итальянцев справляется.

— Мой самый главный совет — это делать именно то, что вы любите. Действительно очень важно чтобы то, что вы реализуете, доставляло вам удовольствие. Прежде чем открывать бизнес найдите то, что вам нравится. Если вы что-то делаете, то делайте это хорошо и качественно от начала и до конца. Не боитесь совершать ошибки — это нормально, все придет с опытом, нужно просто действовать.

Фото: Егор ИВЛЕВ

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