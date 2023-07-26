«Бронь сняли без предупреждения»: челябинцев лишили номеров в отеле на отдыхе в Турции

У челябинцев оказался испорчен первый день отдыха в Турции Фото: Сергей ЕФИМОВ

Группа туристов из Челябинска оказалась в сложном положении на отдыхе в Турции. Утром 26 июля они приехали в отель, места в котором забронировали заранее. Но на ресепшене челябинцам сказали, что не могут их заселить. В качестве альтернативы предложили отели на категорию ниже. Причем оплатить номера там можно только на сутки. Персонал отеля не дает подробных объяснений, почему произошла такая ситуация.

— Главный управляющий не говорит по-английски и по-русски. При этом сотрудники отеля спокойно заселяют иностранцев. Мы это видели. У нас был оплачен отдых в формате «Ультра все включено». Сейчас пытаемся разобраться, уже целый день потеряли. Все еще там сидим, — рассказала челябинка Ирина.

По словам женщины, в отеле не выделили номера 30 туристам из России. Среди них есть пять семей из Челябинска и Екатеринбурга.

Отдыхающие пытались связаться по телефону с туроператором, который продал путевки. По их словам, дозвониться удалось примерно через полтора часа. Выслушав ситуацию, туроператор посоветовал разбираться самостоятельно с турецкой стороной.

— Туроператор поддержку нам не оказывает. Посольство тоже отказалось помогать, — отметила челябинка.

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