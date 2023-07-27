По горло застрял в трясине: дедушка больше суток плутал по лесу и едва не захлебнулся в болоте

Мужчину затянуло в болото по шею. Фото: Алексей Булатов, пресс-служба МЧС Курганской области

В Курганской области чудом удалось избежать трагедии. 25 июля 80-летний дедушка пошел в лес за грибами и пропал. К вечеру родные пенсионера забили тревогу и обратились за помощью в полицию.

Искали пропавшего 25 человек: спасатели, полицейские и волонтеры. Но все было безрезультатно. А в 4 часа утра 26 июля дедушка сам позвонил родственникам и сказал, что вышел к какому-то водоему. И тут началось самое страшное.

Пожилого мужчину нашли только в 7 часов вечера. Видимо, он решил умыться и зашел в воду – болотистый берег озера Мельничное не простил такой ошибки. К вечеру он по горло застрял в трясине и продолжал медленно идти на дно.

– Незамедлительно было принято решение соорудить настил из веток березы для спасения дедушки. Сотрудник МЧС подполз по настилу к пострадавшему и вытащил его из топи, – рассказали в пресс-службе МЧС Курганской области.

На берегу измученного дедушку напоили водой и помогли переодеться в сухую одежду. А после передали врачам. Пенсионер получил переохлаждение, но в целом его состояние стабильное.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.