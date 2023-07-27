Отсутствует нижняя часть клюва: в Челябинской области спасли раненого краснокнижного лебедя

Лебедь-шипун занесен в Красную книгу области. Фото: министерство экологии Челябинской области

В Челябинской области вблизи поселка Новый Урал Варненского района спасли раненого лебедя. У птицы отсутствовала нижняя часть клюва. По одной из версии лебедь получил ранение при защите потомства от хищников, по другой – запутался в сетях при попытке выбраться.

О птице с травмой сообщил житель поселка Новый Урал. По словам мужчины, птица перелетала с одного водоема на другой рядом с населенным пунктом. На место отправились охотинспектор Минэкологии и егеря охотхозяйства «Варненское». Они установили за лебедем ежедневное наблюдение, чтобы выждать момент для его безопасного спасения.

— При поимке раненой птицы важно не нанести ей новые травмы. Кроме того, лебедь-шипун занесен в Красную книгу области, поэтому ее отлов гражданами без специального разрешения влечет административную и уголовную ответственность. Именно поэтому отловом должны заниматься специалисты, — объяснил начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания министерства экологии Челябинской области Андрей Питовин.

После поимки и осмотра травмы было решено передать лебедя в приют зоозащитника Карена Даллакяна. Сейчас птица проходит лечение.

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