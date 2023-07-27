Наносили удары по голове и таскали за волосы: в Магнитогорске избили девушку, гулявшую ночью с собакой

Все драки попали на камеры видеонаблюдения. Фото: кадр с видео

В Магнитогорске избили девушку, которая вышла ночью выгуливать собаку во дворе. После происшествия она поехала со своим парнем и его мамой в травмпункт. Как вернулись домой, то на них напала та же компания.

Инцидент произошел возле дома №235 по улице Карла Маркса. По словам пострадавшей девушки Анастасии, она проходила мимо подъезда, когда услышала замечание в свою сторону – ей сказали не выгуливать здесь собаку.

— Я обернулась и сказала, что буду выгуливать своего пса там, где сама посчитаю нужным. После чего на меня посыпались оскорбления - я подошла ближе и начала отвечать тем же. В этот момент одна из девушек побежала к подъезду закрывать камеру рукой. Когда я подошла ближе, темноволосая низкая девушка взяла меня за волосы и потянула к земле, после чего начала тянуть за меня за волосы и таскать по асфальту. В момент того, как одна держала меня за волосы, вторая женщина (блондинка) подошла к нам и со стороны начала меня бить руками по лицу и голове, — рассказала Анастасия.

Парни, которые находились в компании напавших, драку разняли не сразу. У Анастасии после избиения появились ссадины по всему телу. Она вернулась домой и вызвала охрану.

— Когда приехала охрана и домой вернулся мой молодой человек, узнав о ссадинах на моих коленях и шишках на теле, - вышел с ними говорить. На момент того, как прибыли сотрудники охраны проблема особо не решалась - они просто стояли и хихикали с теми, кто избивал. Мне же сотрудники «от себя» сказали о том, что я была не права, так как выгуливала тут свою собаку, но про избиение даже не упомянули. В общем помощи никакой не последовало, и мы пошли писать заявление и снимать побои, — отметила девушка.

Мама парня отвезла Анастасию в травмпункт. Молодой человек поехал с ними тоже. Когда вернулись домой, то их у подъезда поджидала та же самая компания.

— Мы с моим молодым человеком вышли из машины и как только подошли к подъезду, на него кинулась девушка, а затем уже и вся толпа. Важный момент: во время избиения один парень душил моего молодого человека, а слова о том, что пора остановиться, и что человек уже задыхается, он просто игнорировал и, с улыбкой на лице, продолжал руками сдавливать шею. Если бы мой молодой человек в момент удушения не смог надавить на глаз нападавшего, то это все закончилось бы летальным исходом, — отметила Анастасия.

Досталось и матери молодого человека, которая пыталась разнять драку. Анастасия заявила, что одна из нападавших пнула женщину несколько раз в живот.

Пострадавшие опубликовали видео со всеми драками в соцсетях. Они опасаются, что дело могут замять. В пресс-службе УМВД по Магнитогорску сообщили, что сейчас проводится проверка инцидента.

— Данную ситуацию взял на личный контроль начальник УМВД России по городу Магнитогорску Константин Козицын. Сотрудники полиции проведут все необходимые мероприятия в рамках проведения проверки, по результатам которой будет принято законное и обоснованное решение, — прокомментировали в пресс-службе городской полиции.

Судя по кадрам с видео, собаку выгуливали без поводка и намордника.

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