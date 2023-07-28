Обучение в Челябинском автотранспортом техникуме: новые возможности и перспективы

Обучать в этом году будут 460 студентов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Интерес к рабочим специальностям у абитуриентов на пике своей популярности. Недостаток первоклассных механиков и строителей создал большой спрос на рынке труда и повысил престиж этих профессий. Потому выбор для южноуральских ребят очевиден – за получением знаний после школы они отправляются в Челябинский автотранспортный техникум (ЧАТТ). Сейчас здесь полным ходом идет приемная кампания. Желающих поступить много. Однако заявления на очное обучение закончат принимать уже через пару недель – 15 августа. В техникуме рекомендуют с этим не затягивать, ведь количество мест для поступления ограничено.

Студентов приглашают на работу крупные предприятия страны

Оригиналы документов подали сотни студентов со всей Челябинской области. Обучаться планируют по самым популярным направлениям. В техникуме они представлены в полном объеме – это и строители дорог, и механики, и специалисты по организации перевозок. В связи с СВО обучение таким профессиям стало особенно актуальным:

- Сейчас большой спрос на наших специалистов у предприятий оборонного комплекса. Студентам предлагают полноценную работу, заприметив их успехи во время прохождения практики. Кроме того, наши выпускники помогают работать над импортозамещением и восстановлением цепочек доставок грузов, вызванных санкциями. Эти специалисты также нарасхват, – рассказывает директор Челябинского автотранспортного техникума Евгений Гонтарев.

По окончании техникума у специалистов, желающих остаться в профессии, проблем с трудоустройством не возникнет. ЧАТТ направляет студентов на практику в более чем 100 организаций, с которыми заключены договоры. Нередко молодых специалистов приглашают к себе на работу во время защиты дипломных проектов. К моменту выпуска каждый студент знает свое будущее место работы.

Доступное образование

Прием заявлений на очную форму обучения закончат принимать 15 августа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году для абитуриентов ЧАТТ подготовлены 460 мест. Большинство из них для бюджетного обучения. Однако получить образование можно и платно. Цены с прошлого года менять не стали. Есть возможность оформления образовательного кредита, а также оплаты помесячно.

Обучаться в техникуме можно и на заочке. Новшество ввели для выпускников не только 11-х, но и 9-х классов. Александр Иванов из Челябинска как раз решил этим воспользоваться. Уверен, сможет совмещать учебу с работой:

- Хочу поступить на техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. На очном учиться пока не получится, нужно помочь родителям. А потом, возможно, переведусь. Вообще, много знакомых ребят здесь учатся, поэтому я сразу и выбрал этот техникум, – говорит абитуриент.

После получения образования в ЧАТТ студенты могут продолжить обучение в вузах. В столице Южного Урала выпускники техникума, как правило, выбирают ЮУрГУ и ЧГАУ:

- Два учебных года в связи с коронавирусом школьники обучались дистанционно и, наверное, не все чувствуют в себе уверенность, что сдадут ЕГЭ. А получение образования в техникуме позволяет в дальнейшем поступать во многие вузы страны без сдачи ЕГЭ на бюджетные места, – продолжает директор ЧАТТ Евгений Гонтарев.

Популярным направлением в техникуме стало «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Обучение в ЧАТТ длится от 1 года 10 месяцев до 4 лет и 10 месяцев – все зависит от выбранного направления и формы обучения – очного или заочного. Прием на бюджетные места в техникуме проводят по среднему баллу школьного аттестата. Для каждой специальности он свой. При этом оценки за ЕГЭ и ОГЭ при поступлении не учитываются.

Подать документы можно тремя способами. Самый популярный – прийти в техникум лично. Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 9 до 17:00. По субботам до 13:00. Набор на очную форму обучения продлится до 15 августа, а на заочную до 15 сентября включительно. Также документы принимаются через портал «Госуслуг» и по электронной почте техникума. Однако в этом случае, поступающим придется прийти в техникум, чтобы предоставить оригиналы документов для зачисления. Узнать, проходит абитуриент на бюджетное место, или нет, можно онлайн – на сайте ЧАТТ.