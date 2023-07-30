Погода в Челябинске на август 2023: мало солнца, прохладные ночи

Август еще порадует жаркими днями, но осень напомнит о себе прохладными вечерами Фото: Егор ИВЛЕВ

Что ожидать от погоды жителям Челябинска в последний летний месяц? По прогнозам синоптиков, август 2023 в Челябинске будет типичным для финала летнего сезона, погода будет близка к норме. Средняя температура днем составит 22 градуса тепла. Приводим долгосрочные прогнозы метеорологов.

11 ясных дней, и те – в будни

Сервис Яндекс.Погода предположил, что солнечными будут лишь 11 дней августа. Все они выпадают на рабочие дни. В оставшиеся дни ожидается переменная облачность и дожди. Температура днем будет колебаться от +22 градусов до +25 градусов.

Однако уже под конец августа жители Челябинска отчетливо почувствуют дыхание осени. Всю неделю, с 21 по 27 августа ожидаются умеренные дожди, а дневная температура опустится до +18.

Напоследок, с 28 по 31 августа, солнце еще порадует своими лучами, но столбик термометра поднимется лишь до +20 градусов.

Холодные ночи августа

Синоптики Gismeteo более оптимистичны в своем прогнозе дневной температуры воздуха. По их данным, жителей Челябинска ожидают еще целых 10 дней жары. В первых числах августа воздух прогреется от 28 градусов тепла до 35 градусов тепла. А 6 августа, по данным Gismeteo, и вовсе +36 и ни одного облачка на небе. Тепло будет и по ночам.

Однако с 13 августа ночью температура воздуха пойдет на понижение. В течение нескольких ночей столбик термометра будет держаться на отметке +9 градусов. Так что гулять в эти дни без верхней одежды не получится.

Самые холодные дни, по прогнозу Gismeteo, 14 августа – 12 градусов тепла, 24 августа – 15 градусов тепла.

Последние дни лета – дождливые. Осадки ожидаются с 28 по 31 августа.

20 облачных и пасмурных дней

Прогноз сервиса WorldWeather, отличается от своих предшественников. По данным портала, в августе 2023 постоянных колебаний температуры не ожидается. В основном, столбики термометра будут в промежутке от +22 до +25. Жара ожидается только с 1 по 4 августа – 28 градусов тепла.

11 августа резко похолодает – до +12 градусов. Но уже на следующий день все вновь придет в норму.

Однако загореть напоследок перед осенью не получится – почти весь месяц облачно, местами дожди, пасмурно.

Прогноз погоды в Челябинске на август 2023 года на сервисах противоречивый, но есть один общий вывод: лето заканчивается, и осень уже наступает на пятки.

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