Стеклянные озера, фонтан в пруду и история города: вместе с «Покорителем Карабаша» изучаем живописные места промышленного города

В Карабаше много завораживающих водоемов. Фото: Егор ИВЛЕВ

Чистые, словно стеклянные озера, светомузыкальный фонтан в городском пруду, современная набережная и плотина, которой уже перевалило за 200 лет! Все это великолепие находится в Карабаше. Да-да, в том самом, который когда-то называли самым грязным городом на планете. Теперь же здесь чисто, красиво и современно.

Проект о любви к городу

Но знают об этом не все, поэтому жительницы города Ксения Кирсанова и Наталья Сопова создали проект «Покоритель Карабаша». Девушки надеются не просто создать позитивный имидж города, а показать людям, сколько на их малой родине удивительных мест.

— Мы хотим показать природные локации, которых очень много, и рассказать, как меняется наш город. Ведь происходят большие преобразования! — отметила блогер и соавтор проекта Ксения Кирсанова. — В проекте «Покоритель Карабаша» мы показываем, как живет город, какие проходят мероприятия, что можно посетить. Также мы делаем путеводитель, чтобы не только карабашцы, но и приезжие люди знали, что можно посетить, где покушать и переночевать.

Ксения Кирсанова – соавтор проекта «Покоритель Карабаша». Фото: Егор ИВЛЕВ

А недавно стали проводить еще и экскурсии. Юных спортсменов водили на Поклонную гору, с которой открываются прекрасные виды. А мы вместе с обычными жителями города попали на экскурсию по природным красотам Карабаша и узнали, где все-таки спрятал свой клад Емельян Пугачев.

На экскурсии были жители и гости города. Фото: Егор ИВЛЕВ

Пруд и плотина, которым более ста лет

Первая точка — плотина Богородского пруда. Ее создали еще в 1822 году. Тогда для промывки золотого песка не хватало воды — решили создать искусственный водоем. На его берегу позже и появился легендарный завод «Карабашмедь».

А чтобы пруд не переполнялся, построили плотину. Правда, в такую жару лишней воды нет.

— Сейчас плотина пустая, только несколько лужиц. Но во времена паводков или сильных дождей вода доходит до верха. А с другой стороны моста у нас поселилась семья лебедей. Каждый год выводят там своих птенцов, — рассказывает экскурсовод Майя Верёвкина. — А какие виды: леса и горы! С восторгом по сторонам смотрят не только гости города, но и те, кто прожил тут всю жизнь.

Вид с плотины Богородского пруда. Фото: Егор ИВЛЕВ

— Я в юности купалась в этом пруду, а теперь приехала с двумя внуками на экскурсию. Прожила здесь всю жизнь, но все равно интересно узнавать что-то новое. Да и все сильно изменилось, потому что заросло лесом, — отмечает местная жительница Ольга Галиахметова.

Озеро Большие Барны, которое появилось само по себе

До следующей локации добирались через пропускную систему. Военный городок — это не шутки. Когда-то здесь хранили ядерное оружие, потом танки и самолеты. Теперь же здесь становится меньше военных и больше гражданских. Переезжают сюда из-за оглушающей тишины и удивительной природы: лесов с лосями и чистого озера Большие Барны, которое появилось здесь само по себе!

Военный городок окружают горы. Фото: Егор ИВЛЕВ

— Озеро Большие Барны в переводе с башкирского означает «подарок», «приданое». И мы понимаем, что это действительно так. Потому что озеро было образовано в связи с просадкой пород и выветриванием почв. Оно самовосполняющееся: дождевые и паводковые воды содержат его в балансе. А цвет такой стеклянно-блестящий, потому что кварциты выходят на поверхность, — раскрывает тайну искрящегося водоема экскурсовод.

Экскурсовод Майя Верёвкина работает библиотекарем. Фото: Егор ИВЛЕВ

А какая тут теплая вода! Некоторые участники группы успели даже раздеться и окунуться. С другой стороны, на мостках, рыбачили местные. Полное ощущение гармонии и отдыха в санатории.

Здесь водится и рыба. Фото: Егор ИВЛЕВ

Набережная городского пруда и фонтан как в Дубае

Небольшую остановку сделали и на набережной городского пруда. Даже в будний день там отдыхали и занимались спортом карабашцы. А кто-то просто любовался большим музыкальным фонтаном, который находится на понтоне в пруду.

— Когда возникла идея создать набережную с дорожками, малыми архитектурными формами и светом, думали, что не будут гулять у нас люди. Но это место оказалось очень востребованным. Люди приезжают сюда со всех районов, тут всегда много народа, особенно когда идет вечернее шоу фонтанов, — рассказывает экскурсовод.

Даже в будни на набережной много людей. Фото: Егор ИВЛЕВ

Майя Верёвкина уверена, что именно такие пространства и развитие города в целом подталкивает молодежь не уезжать, а оставаться в родном городе:

— Мы привыкли к тому, что наши дети вырастают и мы их выпихиваем из города. Это неправильно. Дети должны жить там, где их родители, а не метаться. Нужно жить в одном городе и ходить друг к другу в гости.

Фонтан на городском пруду работает каждый день с 7:00 до 23:00. Дневное шоу с музыкой — с 13:30 до 14:00. Лазерное шоу на воде — с 21:30 до 22:00.

Фонтан полюбился карабашцам. Фото: Егор ИВЛЕВ

Озеро Серебры, где потонул клад

Заключительным местом экскурсии по красотам Карабаша стало озеро Серебры. Оно было образовано на месте родника и стало излюбленным местом жителей и гостей города. Компаниями и семьями приходят туда, чтобы отдохнуть и искупаться. При этом озеро — это еще и местное водохранилище, весь город пьет оттуда.

— Про это озеро есть легенда. Якобы Емельян Пугачев спрятал свой клад, серебряные монеты, именно здесь. Из-за этого вода и стала такого цвета, а не из-за слюдистых пород, — рассказывает Майя Верёвкина.

Берег озера Серебры благоустроят к следующему лету. Фото: Егор ИВЛЕВ

К следующему лету берег Серебров благоустроят. Там появятся приятное место для прогулок и «парящая» дорожка рядом с самим озером.

Местные и сами могли сюда приехать. Но ведь так интереснее: и легенды расскажут, и прошлое можно вспомнить вместе с соседями или коллегами.

— Мы каждый год ездим на экскурсии. Приятно посмотреть наши красоты, время хорошо провести. И детям интересно. Раньше с сыном ездила, теперь с дочкой, — показывает на девчушку лет пяти Олеся Романова.

— А я вообще из Омска к подруге в гости приехала. Услышала про экскурсию и решила тоже поучаствовать, — добавляет еще одна женщина.

Участники экскурсии остались довольны. Фото: Егор ИВЛЕВ

Этим летом создатели «Покорителя Карабаша» планируют проводить экскурсии. А с сентября и до следующего лета взять перерыв, подготовиться и вернуться с новыми идеями и силами.

— Хотелось бы провести экскурсию для гостей города, чтобы показать центр: как все меняется, что нового строится. Может быть, показать на фотографиях: как было и как стало. Потому что многие люди проезжают мимо Карабаша, не заезжают в центр и не понимают, насколько у нас здесь все развивается. Хочется внести разнообразие, чтобы экскурсии не были однотипными, — отмечает соавтор проекта Ксения Кирсанова.

Записаться на экскурсию и найти полезную информацию про город можно в социальных сетях проекта «Покоритель Карабаша». Там же скоро будет опубликован путеводитель, а еще регулярно разыгрывают подарки. Все это стало возможно благодаря тому, что проект поддерживает предприятие «Карабашмедь».

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