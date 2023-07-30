Бусоварня, украшения из бивня мамонта и рыцарские сражения: чем южноуральцев удивил фестиваль «Пламя Аркаима»

Завершают фестиваль посиделками вокруг огромного костра. Фото: Илья БАРХАТОВ

В степях на Аркаиме установили юрты и палатки. Десятки людей в народных костюмах и латах сражались, лепили глиняные горшки, стреляли из арбалетов и рассказывали былины. Конечно же, не обошлось без традиционного огромного костра, но обо всем по порядку.

Глиняная посуда и подпоясанные рубахи напоминают немного другое время. Фото: Илья БАРХАТОВ

Фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима» проходит уже седьмой раз. Раз в год сотни людей приезжают в заповедник, чтобы воссоздать то, что было пару тысяч лет назад.

– В этом году фестиваль посвящен эпохе кочевников, их быту и жизни. На фестивале у нас в этом году рекордное количество участников: более 40 коллективов и 90 участников-реконструкторов. Они представляют бусоварню, кузнечное, кожевное и доспешное дело, а также лучные бои, – отметил директор музея-заповедника «Аркаим» Валерий Волик. – На территории Южного Урала кочевники проживали с конца первого тысячелетия и до середины 19 века. Почти тысячу лет на этой территории жили сарматы, башкиры и скифы. Символично, что именно здесь проходит это мероприятие.

В степи, несмотря на жаркую погоду, было многолюдно. Фото: Илья БАРХАТОВ

С самого утра под палящим солнцем реконструкторы проводили мастер-классы и помогали надеть костюмы и правильно взять оружие, чтобы сделать необычное фото на память.

– Мы привезли кроличьи шкурки, их можно использовать как коврики, иглы, заколки, игольники и ножи из костей баранов. Это все делал мой отец. Также у нас есть фотозона с луками. У нас этим всем занимается папа, он привлек к этому делу меня и старшую сестру Олесю, – рассказывает 12-летняя Дарья Ганина из екатеринбургского клуба реконструкторов «Северный ветер».

Детям делали "тату". Фото: Илья БАРХАТОВ

Даша в старинном костюме, но летнем. Говорит, совсем не жарко. А вот недалеко от нее стоит усатый и бородатый мужчина в теплой шапке. Смеется, что это еще летняя. В обычной жизни Алексей Александров шьет индейские вигвамы. А на фестивале будет выступать вместе с клубом «Серебряный единорог» и художественной мастерской уральского эпоса.

– Мы будем рассказывать сказки, основанные на летописях, легендах и былинах. Каждая сказка у нас переходит в песню. И, конечно же, будем участвовать в реконструкции сражения, – делится Алексей.

Алексей Александров рассказывал былины. Фото: Илья БАРХАТОВ

Он надел башкирский костюм. Его «соклубники»-реконструкторы наперебой рассказывают, что они сегодня все в разных головных уборах – у одного на голове башлык, у другого – каласкын.

– Просто сегодня мы будем рассказывать про Аркаим, а это четыре тысячи лет назад. Никто не знает, какие на самом деле были тогда одежды, воссоздать в точности невозможно. Поэтому надели просто башкирские костюмы. Заодно расскажем несколько башкирских сказок: как появились башкиры и праздник Сабантуй, – добавляет Алексей. – Подготовили новую песню про Аркаим. Мы берем готовые былины и легенды и укорачиваем их. Делаем сказочки простым языком, чтобы и детям было понятно, откуда что взялось.

Часть участников была в латах, с деревянными щитами и мечами. Между собой они сражались зрелищно, с боевым кличем и в кругу зрителей.

– Так его, так! – кричит возбужденная толпа.

Бои были впечатляющие. Фото: Илья БАРХАТОВ

А после завершения «побоища» все пожимают друг другу руки и хлопают по плечам. Все-таки не чужие люди. Но не все участвовали в боях – кто-то ограничился мастер-классами или продажей того, что сделали своими руками.

– Наша мастерская «Эпос» занимается украшениями в скандинавском, славянском и современном стилях, а также реконструкцией раннего средневековья. Мы делаем точные копии того, что хранится в музеях, того, что находят археологи в земле, воссоздаем их в кости, в металле для экспозиций и реконструкторов. Я работаю с рогами лося, косули, костьми любого копытного животного и бивнем мамонта. Делаем бусины, подвески, игральные кости, – рассказывает Клим Абрамов, «Эпос».

Здесь есть даже украшение из бивня мамонта. Фото: Илья БАРХАТОВ

А вот за соседним столиком ничего не продают. Но зато можно попробовать посверлить камень или кость так, как это делали давным-давно. Всего за 20 минут даже ребенок может проделать круглое отверстие в пластиночке мрамора.

– Я сегодня представляю древние технологии сверления. Ребята, жившие за несколько тысяч лет до нас, были гениальными. При помощи примитивных технологий удавалось создавать прекрасные функциональные вещи. В качестве сверла использовали отщепы кремня, они острые, как бритва, а это каменный век! – восхищается Алексей Медведев из Челябинска.

Алексей показывает один из древнейших видов сверления. Фото: Илья БАРХАТОВ

Мужчина демонстрирует несколько технологий сверления. Использует для этого даже инерционный станок, который известен, как минимум, с бронзового века!

Секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков примерил щит, но оружие в руки брать не стал. Фото: Илья БАРХАТОВ

Побывала на площадках фестиваля и первая леди региона Ирина Текслер. Жена губернатора постреляла из арбалета, узнала, как из итальянского стекла плавят бусины и даже примерила шлем!

А вот Ирина Текслер пару раз выстрелила из арбалета. Фото: Илья БАРХАТОВ

– Я уже много лет занимаюсь темой Аркаима. Мы сняли фильм «Аркаим – колесница времени», который показывали не только у нас в Челябинской области. Мы участвовали с ним во многих фестивалях, показывали на федеральном телеканале «Моя планета», возила его в Индию. Эта тема очень интересна всем, нужно ее развивать, постоянно поднимать, чтобы интерес не угасал. Алексей Леонидович Текслер, наш губернатор, поддерживает эту тему. Под его руководством сделали план развития Аркаима, – отметила Ирина Текслер.

Первая леди региона была в мерче Аркаима Фото: Илья БАРХАТОВ

Вечером она вместе с гостями фестиваля посетила выступление самобытного музыканта Micena с игрой на древних этнических инструментах.

Завершился фестиваль атмосферно – по традиции все собрались вокруг огромного яркого костра.

Вечером гостей фестиваля ждал завораживающий концерт. Фото: Илья БАРХАТОВ

Костер - традиция этого фестиваля Фото: Илья БАРХАТОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru