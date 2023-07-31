«Насиловал и угрожал убить»: под Челябинском мужчина 14 лет держал девушку в плену

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Смолинский маньяк: в поселке Смолино под Челябинском задержали 51-летнего мужчину, который 14 лет держал девушку в плену. Все это время он насиловал ее в частном доме, угрожая убийством. Недавно уже 33-летней женщине удалось сбежать.

– В субботу выжившая девушка смогла сбежать с плена. Мать, которая с ним жила, она все знала! Каждый день она с утра уходила из дома и возвращалась поздно. Всегда в хорошем настроении. Еще и говорила, как рада солнцу и поющим птицам. Ее сына почти никто не видел, он редко выходил из дома, – пишут соседи в соцсетях.

По данным КП-Челябинск, мужчина в состоянии алкогольного опьянения забыл закрыть замок. Женщине удалось сбежать и позвать на помощь.

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