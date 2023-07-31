«Мать говорила, что у него есть девушка»: что рассказывают соседи о смолинском маньяке, который 14 лет держал жертву в плену

В этом доме маньяк издевался нал жертвой 14 лет Фото: Вадим АРХИПОВ

Неприметный домик в челябинском поселке Смолино оказался пристанищем настоящего маньяка. 14 лет он держал в плену и насиловал женщину, угрожая убийством. Смолинский маньяк - так прозвали его местные жители, когда узнали о случившемся. Мы отправились в тот самый поселок, чтобы поговорить с его жителями и узнать о маньяке.

БЛАГОПОЛУЧНЫЙ ПОСЕЛОК

Челябинский поселок Смолино нельзя назвать неблагополучным. В 90-х землю здесь начали скупать коммерсанты и отстраивать себе шикарные коттеджи. Но остались и старенькие домики с деревянными ставнями.

Дом смолинского маньяка Фото: Вадим АРХИПОВ

Именно здесь и жил Владимир со своей матерью Валентиной. В 2009 году на челябинском вокзале он встретил Анну (имя изменено) и предложил ей выпить. Привезя в свое логово, мужчина начал угрожать девушке, и заточил в плен.

Все эти годы он насиловал свою жертву и не выпускал из комнаты - запирал и вешал навесной замок. Лишь в минувшую субботу, 29 июля, ей удалось сбежать. Когда у маньяка обострилось психическое заболевание, его увезли в лечебницу. Дверь осталась открытой Этим шансом и воспользовалась Анна.

Но как на протяжении 14 лет соседи не замечали ничего подозрительного? И почему обо всех ужасах умалчивала мать? Мы пообщались с жителями поселка, и вот, что они рассказывают о семье.

НЕЛЮДИМЫЙ СОСЕД

- Никто бы в жизни никогда не мог подумать, что он мог такое сотворить. Хотя мы подозревали, что у него что-то не так с головой. Нелюдимый, образ жизни замкнутый вел. Никто его не видит, не слышит. Я даже не знаю, выходил ли он из дома, - говорит Татьяна, жительница одного из соседних домов.

- На вид нормальные люди. Он невысокого роста, худой. Мать тоже худая, маленькая, в очках и с черными волосами, - описывает семью парень.

Рядом с домом валяются перчатки, в которых работали следователи Фото: Вадим АРХИПОВ

Двор у семьи заросший, за участком не ухаживают лет пять. С тех пор, как умер отец семейства, все опустили руки и на все плюнули. Соседка еще удивлялась, что яблони слишком разрослись и перекрывали обзор.

«МАТЬ ГОВОРИЛА, ЧТО У НЕГО ЕСТЬ ДЕВУШКА»

Мы пообщались с подругой матери Надеждой Ивановной. Говорит, что мать постоянно врала, во время разговоров все преувеличивала и подкидывала странные небылицы. При этом любила «расфуфыриться» и выехать в город. Вместе женщины ходили на танцы для тех, кому за 50.

- Она говорила, что у Володи есть девушка, что они вместе живут. Но я понимала. Что это странно - на улице девушка не появлялась. Володя тоже нелюдимый всегда. Выйдет и тут же домой.

В заборную щель проглядывается двор Фото: Вадим АРХИПОВ

- Я еще, знаете, замечала. Что у них по ночам свет горит. Но ни детей, никого у них не было. Даже гости не ходили, - вспоминает наблюдения Татьяна.

- Мама у нас фрукты, овощи покупала. Колбасу не брала, пельмени. Почти ничего не брала, говорит, мясо - вредно. Ходила на лекции в государственный институт. Не какая-то забитая, грамотная, разговаривала всегда, - рассказывает продавщица из магазина.

При этом домой семья никого не пускала, а шторы на окнах всегда были закрыты.

- У нас недавно был праздник «День двора». И Владимир здесь стоял на углу, подозрительный. Во всем черном. Мужики с ним еще поговорили. Но вроде все нормально. В последнее время на детской площадке ошивался, - говорят женщины на детской площадке.

Ворота дома опечатаны Фото: Вадим АРХИПОВ

Сейчас ворота дома опечатаны следователями, но в воротах есть маленькая щель, через которую виднеется двор. Там грязно, неубранные банки, непонятные хозяйственные сооружения.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье "Похищение человека". Будет ли мать проходить как соучастница, пока неизвестно. Сам маньяк лежит в психиатрической больнице под присмотром не только врачей, но и сотрудников правоохранительных органов. Его жертва сейчас на свободе и дает показания.

В поселке есть много современных домов Фото: Вадим АРХИПОВ

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