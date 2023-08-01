Мать смолинского маньяка выдала неожиданное признание у зала суда

Валентина Ческидова сделала громкое заявление, когда ее выпустили из-под стражи в суде

Мать челябинского маньяка Валентина Ческидова не считает, что Екатерина стала жертвой его сына. Покидая зал суда она заявила, что женщина жила королевской жизнью.

— Она у нас жила как королева. Вы поняли!? Пристроилась к моему сыну. Не работала, — заявила Валентина.

Напомним, 72-летнюю Валентину Ческидову ранее задержали за похищение человека. Однако суд ее отпустил из-под стражи. Что касается ее сына, то его заключили в СИЗО до 30 сентября.

Валентина родилась в 1951 году, окончила медучилище. При своем возрасте продолжает работать фельдшером. 5 лет назад стала вдовой, Владимир является ее единственным сыном.

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