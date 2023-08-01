Владимир Ческидов 14 лет держал в плену девушку Фото: Егор ИВЛЕВ

Еще несколько дней назад никто не знал, кто такой Владимир Ческидов. Неприметный, нелюдимый мужчина. Даже соседи его не замечали. Но 30 июля его жуткую тайну узнала вся страна – именно он на протяжении 14 лет держал в плену девушку, насиловал и издевался над ней. Чудом ей удалось сбежать. А вот еще одна жертва была убита после попытки позвать на помощь. Буквально за пару часов мужчину окрестили «смолинским маньяком». Рассказываем, биографию Владимира Ческидова и что известно о его жизни.

Биография смолинского маньяка Владимира Ческидова, семейное положение

Родился Владимир Ческидов 21 июля 1972 года. С самого детства он жил в Челябинске, в поселке Смолино. Там, на улице Фестивальной, расположен небольшой деревянный дом.

Дом, в котором всю жизнь жил Владимир Ческидов Фото: Вадим АРХИПОВ

Рос Владимир в полной семье. Вроде бы все было хорошо, да вот только друзей завести не удавалось. По рассказам знакомых, мальчик всегда был замкнутым одиночкой, никогда не звал товарищей к себе домой – якобы мама с папой ругаются. Окончил 10 классов школы. А потом ступил на кривую дорожку – в 17 лет получил судимость за разбой.

Освободившись, снова вернулся домой в Смолино, и практически ни с кем не общался. Однако успел познакомиться с девушкой и жениться на ней. Что же пошло не так, и куда исчезла его супруга – неизвестно. По словам матери Владимира, она живет в Екатеринбурге. Детей у пары нет.

Официально Владимир Ческидов до сих пор женат. Но это не помешало ему в 2009 году познакомиться на вокзале с 19-летней Екатериной и увезти ее к себе домой на целых 14 лет, а позже привезти к Кате еще одну девушку.

Так и жили Ческидовы впятером долгое время: Владимир, его родители и две заложницы. В 2011 году мужчина убил одну из девушек, а затем расчленил, спрятал тело в кастрюле в погребе дома. А в 2018 умер отец Владимира. После этого, мужчина жил с мамой и Екатериной.

Дом предположительно поделен на две половины. В первой – жила мама мужчины – Валентина Ческидова, а в другой – сам Владимир. Для Кати он оборудовал одну из комнат с решеткой на окне.

С течением времени Володя еще больше закрылся ото всех. Из дома практически не выходил. Немногочисленные знакомые говорят – бывает, выйдет на пару минут, помастерит что-то во дворе или в гараже, и сразу же заходит обратно.

Активную социальную жизнь вела только мама Валентина.

Валентина Ческидова - мама смолинского маньяка Фото: Егор ИВЛЕВ

Сейчас ей 72 года. Раньше работала в психиатрической больнице, а потом, когда вышла на пенсию, начала заниматься торговлей – продавала в поселке очки для зрения. Занималась танцами, всегда была приветлива и любила поболтать с соседями.

Так и жила бы тихо и неприметно семья Ческидовых, храня в своем доме страшную тайну, если бы 30 июля 2023 года Владимир не перебрал с алкоголем. Испугавшись поведения сына, Валентина вызвала скорую помощь. Его забрали в психиатрическую больницу, а Екатерина – жертва смолинского маньяка, воспользовавшись шансом, сбежала из плена. Она рассказала полиции обо всем, что делал с ней Владимир Ческидов.

1 августа 2023 года смолинский маньяк предстал перед судом. Его обвинили обвиняют в похищении, изнасиловании и убийстве.

Фото смолинского маньяка Владимира Ческидова

Сейчас Владимиру Ческидову 51 год. Казалось бы, самый расцвет сил!

Так сейчас выглядит Владимир Ческидов - смолинский маньяк Фото: Егор ИВЛЕВ

Но нет, мужчина выглядит старше – угрюмое выражение лица, много мимических морщин, редкие волосы, прикрывающие залысину, обиженный взгляд, поджатые губы. А во взгляде читается злоба.

Фото: Егор ИВЛЕВ

В зал суда смолинский маньяк зашел в серой рубашке и черных брюках.

Как накажут смолинского маньяка Владимира Ческидова

Решением Центрального районного суда Челябинска Владимир Ческидов пробудет в СИЗО до 30 сентября. Но этот срок могут продлить. Мужчине предъявили обвинение по трем статьям. Разбираемся, как накажут смолинского маньяка.

По п. «в» ч.2 ст.126 УК РФ – похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой его применения – ему грозит до 12 лет лишения свободы.

За убийство девушки (ч.1 ст.105 УК РФ) – до 15 лет.

И, наконец, п. «б» ч.2 ст.131 УК РФ – изнасилование с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью – до 10 лет.

Сколько лет в итоге получит маньяк, будет зависеть от решения суда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru