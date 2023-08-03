«Зиму мы не переживем»: жители села Курганской области рискуют остаться без воды из-за прогнившей башни

Башня сгнила внизу и начала течь Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жители села Пуктыш Щучанского округа Курганской области волнуются о том, как они проведут эту зиму. А причиной беспокойств людей служит аварийное состояние башни, которая обеспечивает село водными ресурсами.

— Пока существовал колхоз, башня работала, она поддерживалась. Теперь же башня уже довольна старая, внизу она сгнила и начала течь, — жительница села Светлана Лосева.

Все началось с осени 2022 года, в селе начали постоянно отключать воду, так как башня сильно протекала. Как утверждают жители, ее давали только по утрам на час, чтобы люди успели сделать запасы воды, которых надолго не хватало. Зимой ситуация обострилась, утекающая вода стала застывать, и у башни образовалась глыба льда.

— Зиму мы не переживем. Некоторые из наших людей сами пытались залатать дыры, но этого недостаточно. Все равно протекает. Она снизу полностью прогнила, требуется ремонт. Если все так будет продолжаться, то на зиму мы останемся без воды, потому что башня может упасть в любой момент. Ситуация становится хуже и хуже, железо становится тоньше, и есть вероятность, что зимой, когда вновь появится корочка льда, под его тяжестью может прорваться труба, — беспокоится другая жительница Людмила Худякова.

Вот такая «сосулька» намерзает на башне зимой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

2 февраля 2023 года в селе было проведено собрание с председателем Песчанского сельсовета Лидией Сидоровой. Собрание было создано, с целью найти пути устранения проблемы. В итоге пришли к решению, что Лидия Сидорова отправит письмо от лица жителей главе Щучанского района Геннадию Подкорытову с просьбой о помощи, и позже свяжется с жителями. Сейчас лето, информацию люди так и не получили.

Неравнодушные селяне поднимали проблему и ранее, когда башня находилась еще не в столь критическом состоянии, но уже были предпосылки, в виде постоянных прорывов.

Зная о федеральной программе «Чистая вода», жительница села Мая Семеновна обратилась к существовавшему тогда депутату Курганской областной Думы, прося его помочь войти селу в эту программу. Просьбу он рассмотрел.

— Мне позвонила, бывший председатель сельсовета Любовь Дрыгина и сообщила, что село включили в эту программу. Но государство может выделить деньги на замену водопровода, только в том случае, если кто-то приватизирует территорию, на которой расположена башня. Как мне тогда сказали, приватизации стоила в районе 300 тыс. рублей, для нашей деревни это большие деньги, никто из жителей не может себе этого позволить. Так ничего и не продвинулось, мы просто не знаем, что делать, — рассказала Мая Семеновна.

Жители пытались залатать дыры самостоятельно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В ответ на запрос КП-Челябинск администрация Щучанского округа сообщила, что башня на балансе муниципального образования не состоит. На сход граждан села Пуктыш подготовлено предложение по установке безбашенного водоснабжения, которое сейчас находится на этапе проектирования. Вопрос планируется решить в течение летнего периода.

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