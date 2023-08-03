Мать умирала на глазах четырехлетней дочери: в Челябинске шизофреник зарезал беременную возлюбленную

Убийца был близким другом семьи женщины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске 34-летний мужчина убил беременную женщину на глазах ее маленькой дочери. В ходе следствия выяснилось, что он страдает параноидной шизофренией. Врачи посчитали, что мужчина мог не контролировать свои действия и не осознавать их последствий.

Убийца и ее жертва учились вместе в одном институте и дружили с того времени. Со временем у девушки появился муж, затем маленькая дочка. Ее друг был человеком скрытным, жил вместе с мамой, а жену себе так и не нашел.

Мужчина много времени проводил с семьей своей подруги. Приходил в гости, сидел часами по вечерам, напрашивался на праздники и оставался сидеть один с ребенком. Ему настолько доверяли, что даже давали ключи от квартиры.

Однако в какой-то момент челябинец решил, что женщина его любит. Он стал слишком навязчив, после чего ему сказали не приходить в гости. Однако он караулил возлюбленную у подъезда и сидел часами на лавочке.

Трагедия произошла 18 августа прошлого года. Челябинец пришел в квартиру возлюбленной, когда мужа не было дома. Женщина велела ему уходить и заявила, что находится на четвертом месяце беременности. Однако это его не остановило. Разгорелась ссора, и он распылил ей в лицо аэрозольный баллончик, после чего начал наносить удары ножом. Женщина умерла на глазах четырехлетней дочери.

Позже мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело по пунктам «г» и «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью). Если бы не психическое заболевание, то ему могло грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, уголовное дело мужчины передали в суд. Будет решаться вопрос о его отправке на принудительное лечение.

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