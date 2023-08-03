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Общество3 августа 2023 12:10

Упадок сил, желание перемен, тайные искушения: чего ждать от первой половины ретроградного августа 2023. Астропрогноз

Астрологи рассказали, чего ждать от первой половины ретроградного августа
Дарья АНТОН
Лучше направить силы на завершение старых дел, чем начинать новые. Фото: freepik.com

Лучше направить силы на завершение старых дел, чем начинать новые. Фото: freepik.com

Август будет необычным месяцем, потому что к его концу сразу 6 из 8 планет будут ретроградными. В настоящее время в ретроградном движении Венера, Сатурн, Нептун, Плутон, а 23 августа к ним добавится Меркурий, 29 августа – Уран. На что обратить внимание в начале месяца, рассказала астролог Екатерина Шувалова.

6 ретроградных планет указывают на то, что могут возобновиться какие-то прошлые ситуации, объявиться люди, с которыми давно не было контакта.

Астролог советует направить энергию на завершение текущих дел, чем на начало нового. Венера – планета, отвечающая за красоту, весь месяц будет также в ретро движении, поэтому лучше отложить все серьезные косметические вмешательства.

3 августа имеет достаточно напряженную энергию. Многие могут ощутить упадок сил, лень, скованность эмоций. В этот день старайтесь не обижаться и не держать в себе негатив, лучше выплеснуть все на бумагу.

С 4 по 6 августа будьте аккуратней с собственным ЭГО. Могут возникнуть ситуации, когда кажется, что вас недооценивают или же вы слишком оптимистично воспримите ситуацию, что по факту таковым не является.

В этот период рекомендуется не вступать в споры и конфликты с обществом, и спокойно воспринимать критику в свой адрес. Не старайтесь поучать кого-либо, лучше все внимание направить на собственное развитие.

С 7 по 10 августа следует воздержаться от внезапных, импульсивных или нестандартных покупок. Например, выбрать фасон одежды, который раньше никого не носили. Избегайте в этот период переедания. Также лучше отложить любые креативные решения, связанные с внешностью.

8 августа могут активизироваться наши тайные желания и искушения. Если почувствуете подобное, лучше переждать пару дней и все утихнет.

Также с 8 по 9 августа активизируется наше желание расширять свои горизонты, узнавать новое. Общение с людьми будет иметь позитивный характер.

В это время можно решать какие-то важные вопросы, строить планы и стратегии на будущее, изучить что-то новое для себя, тем самым повысив свой авторитет и экспертность. В эти дни может увеличиться количество контактов, звонков, поездок.

С 13 по 17 августа вам может захотеться перемен, новых ощущений именно в физическом плане – у вас будут силы и энергия воплотить это в жизнь.

Благоприятно будет влиять на вас любой коллективный вид спорта. Любые нестандартные действия пойдут на пользу: например, перестановка в квартире, посещение необычных мастер классов.

Астролог советует в эти дни не пресекать любые креативные, и даже хаотичные порывы, ведь вы можете узнать много нового и расширить свои границы.

Но, чтобы этот период прошел наиболее благоприятно, находясь в коллективе людей, старайтесь не выпячивать свое «Я», чтобы доказать, что вы лучше так как это не будет играть вам на пользу.

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