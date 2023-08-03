Упадок сил, желание перемен, тайные искушения: чего ждать от первой половины ретроградного августа 2023. Астропрогноз

Лучше направить силы на завершение старых дел, чем начинать новые. Фото: freepik.com

Август будет необычным месяцем, потому что к его концу сразу 6 из 8 планет будут ретроградными. В настоящее время в ретроградном движении Венера, Сатурн, Нептун, Плутон, а 23 августа к ним добавится Меркурий, 29 августа – Уран. На что обратить внимание в начале месяца, рассказала астролог Екатерина Шувалова.

6 ретроградных планет указывают на то, что могут возобновиться какие-то прошлые ситуации, объявиться люди, с которыми давно не было контакта.

Астролог советует направить энергию на завершение текущих дел, чем на начало нового. Венера – планета, отвечающая за красоту, весь месяц будет также в ретро движении, поэтому лучше отложить все серьезные косметические вмешательства.

3 августа имеет достаточно напряженную энергию. Многие могут ощутить упадок сил, лень, скованность эмоций. В этот день старайтесь не обижаться и не держать в себе негатив, лучше выплеснуть все на бумагу.

С 4 по 6 августа будьте аккуратней с собственным ЭГО. Могут возникнуть ситуации, когда кажется, что вас недооценивают или же вы слишком оптимистично воспримите ситуацию, что по факту таковым не является.

В этот период рекомендуется не вступать в споры и конфликты с обществом, и спокойно воспринимать критику в свой адрес. Не старайтесь поучать кого-либо, лучше все внимание направить на собственное развитие.

С 7 по 10 августа следует воздержаться от внезапных, импульсивных или нестандартных покупок. Например, выбрать фасон одежды, который раньше никого не носили. Избегайте в этот период переедания. Также лучше отложить любые креативные решения, связанные с внешностью.

8 августа могут активизироваться наши тайные желания и искушения. Если почувствуете подобное, лучше переждать пару дней и все утихнет.

Также с 8 по 9 августа активизируется наше желание расширять свои горизонты, узнавать новое. Общение с людьми будет иметь позитивный характер.

В это время можно решать какие-то важные вопросы, строить планы и стратегии на будущее, изучить что-то новое для себя, тем самым повысив свой авторитет и экспертность. В эти дни может увеличиться количество контактов, звонков, поездок.

С 13 по 17 августа вам может захотеться перемен, новых ощущений именно в физическом плане – у вас будут силы и энергия воплотить это в жизнь.

Благоприятно будет влиять на вас любой коллективный вид спорта. Любые нестандартные действия пойдут на пользу: например, перестановка в квартире, посещение необычных мастер классов.

Астролог советует в эти дни не пресекать любые креативные, и даже хаотичные порывы, ведь вы можете узнать много нового и расширить свои границы.

Но, чтобы этот период прошел наиболее благоприятно, находясь в коллективе людей, старайтесь не выпячивать свое «Я», чтобы доказать, что вы лучше так как это не будет играть вам на пользу.

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