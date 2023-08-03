Ребенок оказался в реанимации: в Челябинске женщина напала во дворе на 10-летнего мальчика

Состояние мальчика начало ухудшаться, когда его повезли в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В челябинском микрорайоне «Парковый» женщина напала на 10-летнего мальчика. Пострадавший из-за удушения оказался в реанимации. Мама мальчика Альбина выложила в соцсетях запись с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела момент происшествия.

Женщина рассказала КП-Челябинск, что ее сын попросил четырехлетнего мальчика покинуть футбольное поле, так как его случайно могут травмировать ребята постарше. Но малыш начал огрызаться и пнул своим мячом в сторону школьника. Сын Альбины в ответ выбросил его мяч за пределы поля.

Малыш ушел жаловаться родителям. Вскоре на площадку выбежала его мама и схватила школьника. Она начала силой отводить его подальше, но мальчик, вырываясь, ударил ее ладонью по очкам. После этого женщина начала сдавливать ему шею.

На место сбежались прохожие. Они разняли женщину и мальчика. Ребенку после удушения стало плохо, и он не мог даже встать. Во двор выбежал его отец. Увидев произошедшее, он ударил обидчицу ребенка.

Родители мальчика вызвали скорую. Когда приехали медики, на улицу выбежал муж обидчицы. Он попытался напасть с кастетом на супруга Альбины, но врач скорой помощи предотвратил драку. Затем ребенка повезли в больницу, по пути его состояние начало ухудшаться еще сильнее.

— Он смотрел в одну точку. На мои крики не реагировал. Только когда я его коснулась, он на меня посмотрел и вроде бы пришел в себя. В самой больнице мы сидели на скамейке и ждали врача. Я на секунду отвлеклась и мне другие кричат: «Женщина у вас ребенок падает». Я зову врача. Все прибежали. Начали аппараты какие-то подключать. Потом прибегают врачи с реанимации. Повезли его на КТ. Пока ехали, ему дали нашатырь. Использовали весь флакон – никакой реакции. Потом у него все губы посинели, он начал трястись. Его сразу же забрали в реанимацию.

Мальчик пришел в себя через двое суток. Его перевели из реанимации в отделение неврологии. Врачи сказали матери, что удушение вызвало кислородное голодание в организме, из-за чего у ребенка начались судороги.

В пресс-службе полиции Челябинска сообщили, что уже проводят проверку инцидента. Тоже самое подтвердила и мама пострадавшего ребенка: с мальчиком беседовал инспектор по делам несовершеннолетних.

— Сотрудники отдела полиции «Курчатовский» выясняют обстоятельства конфликта, произошедшего в микрорайоне «Парковый» между местной жительницей и несовершеннолетним ребенком. Все участники конфликта установлены и опрошены, в их числе законные представители несовершеннолетнего, — рассказали в полиции.

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