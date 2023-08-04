Мощно, ярко, эмоционально: как в Челябинске проходит чемпионат России по легкой атлетике

Соревнования продлятся до 6 августа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске, на стадионе имени Елесиной с 3 по 6 августа проходит чемпионат России по легкой атлетике. В столицу Южного Урала съехались 800 сильнейших атлетов из 69 регионов России. Впервые на соревнования выступают спортсмены из Республики Беларусь. Посмотрите, какие яркие фото сделали наши корреспонденты.

Впервые в этом году в чемпионате России участвую спортсмены из Беларуси. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За четыре дня соревнований будет разыграно 44 комплекта наград. Легкоатлеты поборются за титул чемпиона России и новые рекорды в беге на дистанциях от 100 м до 10000 м, беге с барьерами и с препятствиями, эстафетах, прыжках в высоту и длину, прыжках с шестом, тройных прыжках, толкании ядра, метании копья, молота, диска, спортивной ходьбе и многоборье.

Изо всех сил ради победы! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эмоции не передаваемые. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А кто-то только готовится к рывку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Держать лицо! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Открыл чемпионат и зажег огонь соревнований южноуральский атлет Василий Мизинов. В первый день соревнований он завоевал золото в спортивной ходьбе на дистанции 10 000 метров. В этот раз Василий Мизинов после забега не отжимался, зато пришел в яркой, необычной форме. Как он сказал журналистам: «Любое соревнование – это праздник».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Одна из дисциплин - прыжки в длину. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Готовность на 100%. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Побывал на открытии и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он заявил, что легкая атлетика – королева спорта:

- Много интересных дисциплин, яркие эмоции. Я уверен, что чемпионат в этом году будет одним из самых ярких за всю историю.

На пределе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Спортсменки буквально парят над землей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Добавим, что победители и призеры получат эксклюзивные награды, которые изготовили златоустовские мастера. Художники специально создали эскиз медали, где изображено и само мероприятие и орнамент Южного Урала. Победителям вручат медали, покрытые золотом 999 пробы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В первый день соревнований представительница Челябинской области Кристина Любушкина пришла четвертой в спортивной ходьбе на 10000 метров, а Наталья Комбарова проиграла третьему месту лишь одну сотую на дистанции 100 метров.

Братья Рыбаковы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Болельщики поддерживают своих. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И даже самые маленькие. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Есть и такие! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вот как надо болеть! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На соревнованиях побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Южноуральский спортсмен Василий Мизинов взял золото. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Наградили победителей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Они получили эксклюзивные медали от златоустовских мастеров. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Болельщики - довольны! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На церемонии открытия. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зажег огонь соревнований южноуральский атлет Василий Мизинов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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