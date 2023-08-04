Мощно, ярко, эмоционально: как в Челябинске проходит чемпионат России по легкой атлетике

Соревнования продлятся до 6 августа.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске, на стадионе имени Елесиной с 3 по 6 августа проходит чемпионат России по легкой атлетике. В столицу Южного Урала съехались 800 сильнейших атлетов из 69 регионов России. Впервые на соревнования выступают спортсмены из Республики Беларусь. Посмотрите, какие яркие фото сделали наши корреспонденты.
Впервые в этом году в чемпионате России участвую спортсмены из Беларуси.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За четыре дня соревнований будет разыграно 44 комплекта наград. Легкоатлеты поборются за титул чемпиона России и новые рекорды в беге на дистанциях от 100 м до 10000 м, беге с барьерами и с препятствиями, эстафетах, прыжках в высоту и длину, прыжках с шестом, тройных прыжках, толкании ядра, метании копья, молота, диска, спортивной ходьбе и многоборье.
Изо всех сил ради победы!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Эмоции не передаваемые.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А кто-то только готовится к рывку.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Держать лицо!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Открыл чемпионат и зажег огонь соревнований южноуральский атлет Василий Мизинов. В первый день соревнований он завоевал золото в спортивной ходьбе на дистанции 10 000 метров. В этот раз Василий Мизинов после забега не отжимался, зато пришел в яркой, необычной форме. Как он сказал журналистам: «Любое соревнование – это праздник».
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Одна из дисциплин - прыжки в длину.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Готовность на 100%.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Побывал на открытии и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он заявил, что легкая атлетика – королева спорта:
- Много интересных дисциплин, яркие эмоции. Я уверен, что чемпионат в этом году будет одним из самых ярких за всю историю.
На пределе.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Спортсменки буквально парят над землей.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Добавим, что победители и призеры получат эксклюзивные награды, которые изготовили златоустовские мастера. Художники специально создали эскиз медали, где изображено и само мероприятие и орнамент Южного Урала. Победителям вручат медали, покрытые золотом 999 пробы.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В первый день соревнований представительница Челябинской области Кристина Любушкина пришла четвертой в спортивной ходьбе на 10000 метров, а Наталья Комбарова проиграла третьему месту лишь одну сотую на дистанции 100 метров.
Братья Рыбаковы.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Болельщики поддерживают своих.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
И даже самые маленькие.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Есть и такие!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Вот как надо болеть!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На соревнованиях побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Южноуральский спортсмен Василий Мизинов взял золото.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Наградили победителей.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Они получили эксклюзивные медали от златоустовских мастеров.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Болельщики - довольны!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На церемонии открытия.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Зажег огонь соревнований южноуральский атлет Василий Мизинов.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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