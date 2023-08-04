Геннадий Казо: «В ЖКХ нет не решаемых задач, нужно просто уметь работать»

Традиционные встречи со старшими по дому позволяют компании эффективно решать вопросы хозяйствования и эксплуатации

Сегодня на обслуживании Управляющей компании «ЗГО» находится полторы сотни многоквартирных домов в Златоустовском городском округе. Это жилые сектора преимущественно в районе металлургического и машиностроительных заводов, и в районах железнодорожного вокзала и проспекта Гагарина. Часть домов компания взяла на обслуживание сравнительно недавно, но уже успела привести инфраструктуру в надлежащий порядок.

МЕНЬШЕ СЛОВ – БОЛЬШЕ ДЕЛА

Директор Управляющей компании «ЗГО» Геннадий Казо справедливо отмечает, что лето самый «жаркий» период в работе предприятий, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

— Подготовку к предстоящему зимнему отопительному сезону, как всегда, начинаем сразу после окончания предыдущего. Лето у нас короткое, и нужно успеть все инженерные сети, коммуникации подготовить максимально качественно. Чтобы в зимний период не было никаких аварийных ситуаций, — говорит Геннадий Владимирович. — Кроме того, необходимо провести все плановые и текущие ремонты в жилом фонде. Все делается для того, чтобы зимой избежать аварийных ситуаций. Работы много. Нередко на весь световой день. Иногда даже приходится выходить и в один из выходных дней. Собственники должны видеть положительные перемены, и получать максимально качественные услуги. Жильцы в этом смысле выбирают те управляющие компании, которые реально проводят значительные объемы нужных работ. Не случайно наш главный девиз в работе – «Меньше слов, больше дела».

Заместитель директора Управляющей компании «ЗГО» Юлия Кондратьева, говоря о необходимом объеме работ, подчеркивает, что в первую очередь в летний период идет промывка систем отопления, ремонт и обслуживание водоподогревателей в подвалах жилых домов, ремонт самих подвальных помещений, а также ревизия запорной арматуры, проверка и при необходимости замена трубопроводной арматуры, включая стояки. Один из основных видов работ – системы холодного, горячего водоснабжения, водоотведение и теплоснабжения

— Также большой объем необходимых работ ведется и в плане благоустройства и ремонта подъездов, входных групп, фасадов. Еще в прошлом году было много сделано и в плане ремонтов кровли. И сейчас эти темпы сохраняются, — говорит Юлия Владимировна. — Все идет по запланированному графику, и во второй половине августа мы, уверена, получим паспорта готовности домов, которые находятся на нашем обслуживании.

НУЖНО ПРОСТО УМЕТЬ РАБОТАТЬ

В Управляющей компании рассказали, что на эффективность деятельности предприятия влияет и грамотная работа со старшими по дому, советами МКД.

— Старшие по дому, как правило, собирают пожелания собственников по тем или иным видам работ. Определяются первостепенные задачи, и на основе этого выстраивается план работ. В целом мы знаем проблемные участки того или иного дома, но диалог с жильцами помогает еще детальнее понимать состояние тех или иных коммуникаций, вопросов, касающихся благоустройства, — говорит Геннадий Викторович. — Дом это фактически живой организм, здоровье которого нужно поддерживать в порядке. В этой связи нужно отметить, что мы давно работаем и в рамках открытия спецсчетов на каждый многоквартирный дом. С советом дома, со старшими по дому, с собственниками решаем, на какие цели потратить накопления. Иногда приходится доказывать, что важнее сделать именно тот или иной участок. В рамках спецсчета сейчас, к примеру, проводим замену лифта в одном из домов. Лифт нашего отечественного производства и притом сделан исключительно из наших российских комплектующих. Это очень важно в нынешних условиях. Если это необходимо, можем привлекать к работе и специалистов нашего Регионального оператора капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Жилой фонд у нас далеко не новый. Многим домам уже более 40-50 лет. Но для нас при любом раскладе главное, чтобы собственники говорили спасибо за работу, за предоставленные услуги. И таких благодарностей все больше и больше. Гордость за свою работу, за квалифицированный труд — это собственная значимая оценка, которую видят и сами жители. Нет, на мой взгляд, каких-то не решаемых задач. Нужно просто уметь работать.

Управляющая компания ЗГО проводит комплекс работ по ремонту жилого фонда

КСТАТИ

В Управляющей компании «ЗГО» сегодня работает порядка 70 сотрудников. На предприятии сформирован костяк высококвалифицированных специалистов, тех, кто передает свой опыт более молодым. При необходимости компании привлекает и подрядные организации.

На практику в Управляющую компанию также приходят и студенты из средних профессиональных учебных заведений, часть из молодых специалистов остается работать на предприятии.

Обратная связь с собственниками работает и посредством общения в группах в социальных сетях. Аварийные и диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме.

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