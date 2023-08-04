Трудились без договора и теперь стоят в громадной очереди: в Магнитогорске сотни подростков остались без зарплаты после работы в парке «Притяжение»

Подростки стоят в очереди как в жару, так и в дождь. Фото: Черное&Белое Магнитогорск / Vk.com

В Магнитогорске родители пожаловались на невыплату зарплаты их детям, которые участвовали в благоустройстве парка «Притяжение». Работы организовывали подрядчики, занимающиеся озеленением. Теперь их деятельность проверят власти и прокуратура.

Городские паблики социальных сетей пестрят многочисленными жалобами не только от родителей, но и от самих подростков. Одни сообщают о получении неполной зарплаты, другие – о невыплате. Причем есть жалобы и на задержки с выдачей денег. В интернете публикуют фотографии, на которых образовалась громадная очередь из подростков, пришедших к парку за зарплатой. По словам очевидцев, ребята стоят по нескольку часов и в жару, и в дождь.

— Дети стоят с самого утра! Ради чего!? Не может выделить больше бюджета? Стоим в дождь. Некоторым детям стало плохо. Стоят 400 человек из-за 1500 рублей, — говорится в одном из постов с жалобами.

Масштабы очереди впечатляют. Фото: Черное&Белое Магнитогорск / Vk.com

Родители отмечают, что их дети никаких трудовых договоров не заключали. При этом работодатель вел контроль за ними и отмечал, кто когда приходит и уходит.

— Ребенок работает под личным кодом, который есть только в базе «Притяжения». На руках у работника нет никакого договора, кроме кода из четырех цифр, — заявляют родители.

Прокуратура Правобережного района Магнитогорска организовала проверку после жалоб в социальных сетях. Надзорное ведомство выяснит, как работодатель соблюдал трудовые права подростков.

— По результатам прокурорской проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на установление виновных лиц и привлечение их к ответственности, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Проблема с невыплатой денег детям привлекла внимание не только местных властей, но и областных.

— Накануне в социальных сетях появились многочисленные публикации от родителей и самих несовершеннолетних, в которых сообщалось о напряженной обстановке при организации выплаты заработной платы за работы по озеленению. Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым на особый контроль взят процесс урегулирования ситуации выплаты заработной платы подросткам, которые были задействованы в благоустройстве городского курорта «Притяжение», — сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Руководство городского курорта «Притяжение» со своей стороны заверило, что будет произведена в полном объеме оплата труда всем подросткам.

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