«Она не дышит, органы отказывают»: в челябинском пивбаре выходец из Средней Азии напал на бывшую любовницу

Расул и Оксана были знакомы 14 лет. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В центре Челябинска Расулджон Ш. напал на свою бывшую любовницу 41-летнюю Оксану Н. Все произошло ночью с 4 на 5 августа в пивном баре на улице Энтузиастов. Подробности романтической драмы КП-Челябинск рассказала близкая подруга жертвы Екатерина Горбачева:

– Оксана сейчас в крайне тяжелом состоянии. Врачи говорят, если она выживет, будет чудо.

Незадолго до нападения расстались

41-летняя Оксана – таролог. Знакомые говорят, что она – прекрасный человек, всегда готова прийти на помощь.

С Расулом она познакомилась лет 14 назад. Сначала просто общались, а потом стали любовниками. Мужчина был знаком с ее 21-летней дочерью и 4-летним сыном.

Они, как и многие парочки, ссорились, ругались, но всегда мирились. А незадолго до трагедии Оксана решила бросить своего любовника.

– После расставания Расул стал угрожать Оксане. Он грозился убить ее, ее детей и мужа, – с ужасом вспоминает подруга пострадавшей Екатерина. – За несколько часов до трагедии они громко разговаривали во дворе. Соседи вызвали полицию, его забрали.

Сидела в баре с новыми знакомыми

Через несколько часов мужчина вернулся обратно. Свою «любимую» он застал в пивном баре, находящемся в подвале. Женщина выпивала вместе с новым знакомым.

– Он ударил ее ножом 5 раз в область груди и 1 раз в шею сзади, – рассказывает близкая подруга жертвы.

– Неужели никто не заступился за женщину?

– Она сидела с двумя мужчинами. Они обещали дочери довести ее до подъезда. В конечном итоге мужчина был один, и после первого удара ножом он сбежал.

Поспешил сбежать с места преступления и сам экс-любовник. Найти и задержать его не удалось до сих пор.

Перенесла две операции, сама не дышит

Уже больше суток Оксана находится в реанимации. Родные признаются, им остается только молиться.

– Она перенесла две операции. Ей сделали переливание крови, потому что она потеряла много крови. Она не дышит сама, органы отказали. Врачи говорят, что если она проживет до понедельника – это будет чудо, – с болью признается Екатерина.

Подруга, дочь и зять Оксаны все время проводят возле реанимации. Но врачам пока нечем их обрадовать. Говорят, пока никаких изменений.

Официально

В следственном комитете Челябинской области сообщили, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство местной жительницы.

– Выходец из Средней Азии в ночное время в помещении одного из кафе в городе Челябинске в ходе ссоры на почве ревности с целью убийства нанес ножом удары в грудную клетку ранее знакомой местной жительнице, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемого объявили в розыск, потому что с места преступления он скрылся.

Родные пострадавшей описали внешность нападавшего: рост 170-173, темные волосы и смуглая кожа.

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