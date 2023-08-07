Во имя добра: сотрудники ЮУЖД отметили профессиональный праздник благотворительным забегом «Достигая цели!»

Забег во имя добра: сотрудники ЮУЖД вышли на старт. Фото: пресс-служба ЮУЖД

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Масштабный спортивный праздник состоялся на стадионе «Локомотив». Фото: пресс-служба ЮУЖД

Ира, Слава, Марк и еще шестеро детей в возрасте до 18 лет, которые борются с тяжелыми недугами и нуждаются в помощи, стали главными героями благотворительного забега «Достигая цели!», который прошел в Челябинске на стадионе «Локомотив» в канун Дня железнодорожника 4 августа. Сотрудники Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» – в седьмой раз объединились во имя доброго дела – помощи детям. В ходе мероприятия было собрано более 3 млн рублей для лечения ребят.

Впервые за много лет масштабный спортивный праздник прошел на родном для железнодорожников стадионе «Локомотив». Атлетами стали железнодорожники и члены их семей, включая детей с шести лет, а также неравнодушные горожане. Ребятишки бежали дистанцию в 400 метров, остальные участники стартовали в забегах на 1520 км и 5 км. Трасса не ограничилась дорожками стадиона и пролегла по центральным улицам города, для чего было временно перекрыто движение транспорта. Всего на старт вышло более 600 человек.

Начальник ЮУЖД Игорь Рязанов поблагодарил коллег за неравнодушие. Фото: пресс-служба ЮУЖД

– Сильные компании сильны традициями. Традиционно наш забег мы посвящаем нескольким задачам. Во-первых, вовлекаем в массовые занятия физкультурой и спортом. Во-вторых, мы помогаем детям, нуждающимся в заботе. Мы бегаем, мы собираем денежные средства на их лечение и реабилитацию. После семи лет мы проводим праздник «в своем доме», на своем стадионе. Хочется сказать слова благодарности губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, главе города Наталье Котовой, ГИБДД и УМВД Челябинска за то, что они пошли нам навстречу и позволили провести праздник. Кроме того, расширился состав участников. К нам приехали делегации железнодорожников из Златоуста, Оренбурга, Кургана, Магнитогорска. Мы пригласили коллег из дочерних обществ ОАО «РЖД» и всех желающих подключиться к нашей большой дружной семье, – отметил начальник ЮУЖД Игорь Рязанов.

Самые юные участники спортивного праздника. Фото: пресс-служба ЮУЖД

Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль подчеркнул, что железная дорога – основа для развития региональной экономики и поздравил сотрудников с профессиональным праздником. А депутат Государственной Думы от Челябинской области Владимир Павлов поблагодарил железнодорожников за бесперебойные поставки боевой техники и других грузов в зону проведения специальной военной операции.

Маршрут пролег по главным улицам Челябинска. Фото: пресс-служба ЮУЖД

Только вперед! Фото: пресс-служба ЮУЖД

Горячую поддержку своих атлетов обеспечили болельщики-коллеги. Трибуны «Локомотива» были заполнены, и гостям праздника можно было найти занятие по душе до его старта, начиная от мастер-классов для самых маленьких и заканчивая мини-площадками для занятий на тренажерах. А завершился праздник грандиозной дискотекой под летним небом.

Благотворительный забег «Достигая цели!» - это всегда масштабный праздник… Фото: пресс-служба ЮУЖД

… на котором интересно и самым маленьким.... Фото: пресс-служба ЮУЖД

… и заряд положительных эмоций остается надолго. Фото: пресс-служба ЮУЖД

2023 год на Южно-Уральской железной дороге объявлен годом здорового образа жизни и спорта. В расписании железнодорожников – соревнования по лыжным гонкам, футболу, баскетболу, плаванию и другим дисциплинам. Секрет работоспособности и сплоченности огромного коллектива, в том числе, и в активной жизненной позиции сотрудников.

Победители благотворительного мероприятия получили медали и призы. Фото: пресс-служба ЮУЖД

Сотрудник Путевой машинной станции N176 Южно-Уральской дирекции по ремонту пути Станислав Разиньков работает на железной дороге 10 лет. В благотворительном забеге участвует не в первый раз.

– Мне нравится бегать, в этот раз выбрал дистанцию нашей железнодорожной колеи - 1520 м. Готовился ответственно – в течение четырех месяцев пробегал трижды в неделю по 4 км. Праздник нужен – он сплачивает людей, –говорит Станислав.

Инструктор спорткомплекса «Локомотив» Александра Бредихина выбрала для забега дистанцию в 5 км. Со спортом девушка дружна и рада тому, что многие сотрудники ЮУЖД посещают секции и придерживаются здорового образа жизни.

– Отличная спортивная инфраструктура ЮУЖД позволяет найти занятие по душе каждому. Спортивный характер и воля к победе в очередной раз объединили всех неравнодушных, – говорит челябинка.

КСТАТИ

С 2017 по 2022 год за время благотворительного забега «Достигая цели!» сотрудниками Южно-Уральской железной дороги было собрано более 9,8 млн рублей, что позволило оплатить лечение и приобрести дорогостоящее оборудование для 21 ребенка.

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