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Общество7 августа 2023 9:35

День города в Копейске 26 августа 2023: программа, концерт Пелагеи, салют

Рассказываем, как отметят День города в Копейске в 2023 году
Дарья АНТОН
День города в Копейске отметят 26 августа. Фото: Копейский городской округ

День города в Копейске отметят 26 августа. Фото: Копейский городской округ

В этом году Копейск отметит 116-ый день рождения. Главный праздник города запланирован на 26 августа. Обычно в этот день для жителей Копейска организуют множество спортивных и культурных мероприятий, приезжают звезды. Так, в прошлом году на День города в Копейске выступали Хабиб и группа «Мираж». В 2021 году копейчан поздравляли с праздником музыканты группы «Ариэль», хор Михаила Бублика и DJ Грув. В 2023 году на День города в Копейске выступит группа «Пелагея».

Знаменитая певица исполнит для копейчан свои хиты на площади Трудовой Славы. Традиционно главные праздничные мероприятия проводятся именно там. Выступление певицы запланировано на 20:00.

Пока неизвестно, кто еще выступит на День города в Копейске, какие будут мероприятия, и когда запустят салют. Администрация города готовит афишу праздника. По предварительным данным, запланировано более 20 мероприятий. Праздник начнется с 18:00 часов.

Мы будем следить за обновлениями.

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