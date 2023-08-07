Старше Стоунхенджа, Аркаима и Египетских пирамид: о фестивале «Едем на Савин» в Курганской области

«Едем на Савин» в Курганской области набирает все большую популярность

В этом году областной фестиваль народного творчества на территории Этнокультурного центра «Савин» в Белозерском муниципальном округе пройдет в четвертый раз. По словам организаторов фестиваля с каждым годом участников становится все больше. Если в первый год в этнокультурный центр «Савин» приехали чуть более 500 участников, то в этом ожидается приезд уже около пяти тысяч человек из Курганской, Челябинской, Свердловской и Тюменской областей.

Фестиваль ежегодно собирает все больше участников

И такой интерес вполне оправдан. «Святилище Савин» - уникальный археологический памятник на правом берегу Тобола, возраст которого более 5 тысяч лет. Он старше каменного «Стоунхенджа» из Великобритании и южноуральского «Аркаима», а так же по возрасту превосходит знаменитые на весь мир египетские пирамиды.

Сегодня «Савин» - это реконструкция древнего святилища, где установлены деревянные столбы, вынесенные именно в те места, где они стояли в древности

ОБЪЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

— Поначалу этот фестиваль был по большей части событием районного масштаба, но со временем он стал приобретать все большую известность и популярность из-за уникальности и древности святилища, - рассказывает директор Белозерского центра культуры, один из главных организаторов фестиваля Мария Бурнашова. — Началось все в 1982 году. Тогда один из местных жителей принес находки - фрагменты керамики и изделия из камня, в краеведческий музей. После начались раскопки, которые вел сотрудник областного музея Михаил Вохменцев. Позже была организована первая экспедиция Института археологии РАН СССР. В земле были найдены и датированы тысячи экземпляров орудий труда: наконечники, резцы и долота, керамические сосуды. По итогам раскопок археологи установили, что объект относится к святилищам, то есть к местам, где сохранились следы проводимых в древности религиозных обрядов. Ученые доказали, что одновременно этот объект был у древних людей и пунктом наблюдения за астрономическими явлениями, связанными с Солнцем и Луной. С того времени была проведена большая археологическая, архивная, историческая работа.

Отметим, что святилище считают одним из самых известных и значимых археологических объектов не только Курганской области, но и всей России. Реконструкцию памятника начали в 2019 году (в том числе, на средства региональных и федеральных грантов). Над проектом воссоздания древней обсерватории, с помощью которой предки могли измерять время и предсказывать сезонные изменения в природе в эпоху энеолита (подробнее в рубрике «Для справки»), работала команда археологов из Кургана, Тюмени, Екатеринбурга и Челябинска. Сегодня «Савин» - это реконструкция древнего святилища, где установлены деревянные столбы, вынесенные именно в те места, где они стояли в древности. Столбы, наземная часть которых составляет от 2,5 до 3 м. - это конструкция древнего календаря. Если посмотреть на них с высоты птичьего полета, можно заметить, что их совокупность напоминает золотое сечение или цифру «8».

Функционирование святилища Савин относится к эпохе, которая археологами называется энеолитом или меднокаменным веком (от 4300 до 2500 г. до н. э.)

Этнокультурный центр «Савин» создан для сохранения и популяризации памятника археологии федерального значения «культовое место Савин-1». Объект с каждым годом развивается, появляются новые арт-объекты, продолжаются археологические работы.

На площадке, которая становится популярным туристическим объектом на карте и Курганской области и всей России появились интересные арт-объекты –«Конь», «Буквы Савин», «Арка времени», «Сердце Савин», «Спираль здоровья», «Хранитель Савина» и другие. Кроме того пользуется популярностью объект «Казачье подворье» у села Рычково, реконструкция захоронения древних кочевников — объект «Саргатский курган» у деревни Гагарье, развиваются природные объекты — экотропа «Рябиновый дол»и другие.

На площадке появились интересные арт-объекты –«Конь», «Буквы Савин», «Арка времени», «Сердце Савин», «Спираль здоровья», «Хранитель Савина» и другие

ПРОГРАММА РАСШИРЯЕТСЯ

— Сегодня совместно с профильными ведомствами Правительства Курганской области разработан и выстроен туристический маршрут «Едем на Савин», в том числе, и маршрут выходного дня, — отмечает Мария Бурнашова. - С каждым годом мы набираемся опыта, расширяем программу фестиваля, приглашаем все большее число народных творческих коллективов, специальных гостей, увеличиваем точки ярмарочной торговли. Растет число гостей и участников. В этом году мы также разработали обширную программу. Так, к примеру, в рамках фестиваля пройдут презентация проекта «Жилище раннего железного века», где можно познакомиться с бытом человека этого периода, увидеть уникальные реплики экспонатов, экскурсии на святилище «Савин». Кроме того, будет работать музей под открытым небом «Савин-1», откроем новый арт-объект. Если позволит погода, то гости смогут подняться в небо на воздушных шарах, покататься на аэростате. А также на квадроциклах и веломобиле.

Сегодня совместно с профильными ведомствами Правительства Курганской области разработан и выстроен туристический маршрут «Едем на Савин»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Богданова, глава администрация Белозерского муниципального округа:

- Учредителем фестиваля является Управление культуры Курганской области, организаторами - Курганский областной Дом народного творчества и наша администрация муниципального округа. Фестиваль "Едем на Савин" действительно становится мероприятием межрегионального масштаба, расширяя туристический потенциал Курганской области. Это крайне интересный историко-культурный объект, который мы стараемся наполнять информационным содержанием, развивать саму площадку, создавать новые локации. Фактически это своего рода попасть в портал времени, перенестись в другую эпоху. Многие называют этот этнографический центр «местом силы». Число участников с каждым годом увеличивается, и потому, я считаю, мы идем в правильном направлении.

Наталья Богданова, глава администрация Белозерского муниципального округа

ДЛЯ СПРАВКИ

Функционирование святилища Савин относится к эпохе, которая археологами называется энеолитом или меднокаменным веком (от 4300 до 2500 г. до н. э.). При этом «Савин» был построен уже в конце этой эпохи в первой половине III тыс. до н.э.

Энеолит был временем больших изменений мирового масштаба, когда появляются первые металлические изделия, происходит процесс одомашнивания лошади и изобретения колесного транспорта, создаются первые погребальные усыпальницы в форме курганов.

«Святилище Савин» - холм в пойменной долине на правом берегу реки Тобол шириной 60 длиной 350 метров, культовое или священное место для проведения религиозных ритуалов. Эту возвышенность местные жители издавна называют Савином. В переводе с угорского слова «сав», «савн» означают «остров (холм) среди болота». Есть еще один перевод - «город на водной глади».

Рядом с многочисленными спиралями и кругами вырыты канавы и ямы. В некоторых из них археологами были найдены кости лошадей, косуль, лосей, медведя, волка и другие артефакты. По данным раскопок, были найдены даже человеческие захоронения.

Археологический парк «Святилище Савин» находится на правобережье реки Тобол в 40 километрах от Кургана. В километре на северо-восток от поселка Бузан.

GPS-координаты: 55.718561, 65.636993

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