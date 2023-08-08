«Последний раз видели на пляже»: под Магнитогорском при загадочных обстоятельствах пропал ведущий праздников

34-летний ведущий пропал под Магнитогорском. Фото: Егор ЭЙСНЕР

Под Магнитогорском при загадочных обстоятельствах пропал ведущий праздников Александр Нурмухаметов. Последний раз он выходил на связь 5 августа в 18:30. Известно, что 4 августа мужчина уехал на ГЛЦ «Банное», чтобы провести мероприятие. Его видели и на следующий день, а затем он бесследно исчез.

Александру 34 года. В день исчезновения он был одет в светло-зеленое поло, а также в шорты с изображением какаду и пеликанов. Сейчас к поикам мужчины подключился отряд «Альфа-Спас», из особых примет выделяют варикоз на ногах.

Вот что говорит девушка, с которой Александр был на Банном:

— На пляже «Родина» он был до 18:30. Затем был на ГЛЦ. И пропал.

Это фото было сделано 5 августа

КП-Челябинск выясняет подробности случившегося.

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