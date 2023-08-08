«Будущее за тем, что создается здесь»: чем сегодня живет челябинская «Усадьба Рябинина»

Усадьба Рябинина этим летом сохранила статус одной из самых ярких точек на карте Челябинска. Фото: vk.com/ryabinin_chelyabinsk

В самом разгаре — второй сезон креативного проекта «Усадьба Рябинина»: в старинном купеческом особняке возле Торгового центра, как и в прошлом году, проходят концерты, выставки и ярмарки. В 2022-м этим занимался челябинец Дмитрий Закарлюкин и его социально-экологический GoGreenCenter. Но осенью прошлого года проект закрыли по финансовым обстоятельствам — многих обеспокоило, что гостеприимная «креативная усадьба» больше не распахнет свои ворота.

Тем не менее, летом этого года проект был перезапущен. Его нынешний руководитель Тимур Гареев рассказал в эфире радио «Комсомольская Правда — Челябинск» (95,3 FM) о том, чем живет усадьба сегодня и какие планы строят ее новые обитатели на будущее.

Фото: vk.com/ryabinin_chelyabinsk

Многие подобные заведения и креативные пространства в своей работе ориентируются на сообщество, «тусовку» которая складывается вокруг. В «Усадьбе Рябинина» от этой шаблонности стараются отойти: мероприятия, которые там проходят, нацелены на представителей самых разных сообществ и субкультур.

— Согласно известному изречению, «век общества кончился — начался век сообществ». Мы предпочитаем планировать события под разную аудиторию, — отмечает Тимур Гареев. — У джазового джема будет одна публика, у панк-концерта — другая, а оба эти события по составу участников будут отличаться от славянской ярмарки. Но при этом не создается никаких противоречий, у нас есть место для всех.

Координатор проекта привел в пример питерский музей современного искусства «Эрарта», где под одной крышей гармонично уживаются работы художников самых разнообразных, нередко — противоречащих друг другу жанров. Кстати, привезти оттуда экспонаты и устроить в купеческом доме выставку современного искусства — то, о чем мечтает сейчас команда «Усадьбы Рябинина».

Один из наиболее свежих проектов усадьбы — симфонический спектакль по песням группы «Король и Шут». Это полностью челябинская постановка, в которой участвуют местные режиссеры, актеры, музыканты, персонал, уверяет Тимур Гареев. Акцент на всём локальном, челябинском — непременная часть любых мероприятий, которые проводятся в усадьбе.

— Будущее за тем, что создается здесь. Это ключевая идея, которая будет развиваться в нескольких направлениях. Не только в плане проведения различных фото- и художественных выставок, театральных постановок, концерты музыкальных коллективов самых разных направлений, но и гастрономии, — подчеркнул Тимур Гареев.

Фото: vk.com/ryabinin_chelyabinsk

В усадьбе на постоянной основе будет работать ресторан, за который отвечает челябинский ресторатор и фуд-блогер Азат Сапармамедов. Однако, вопреки слухам, которые распространялись после закрытия проекта весной этого года, кухня будет не восточной, а уральской.

— Мы хотим сделать так, чтобы на нашей кухне люди могли попробовать продукты, которые производятся на Южном Урале. За последнее время у нас в регионе появились собственные производства сыров, колбас, другой фермерской продукции. Огромное разнообразие, которое хочется показать челябинцам, — сказал Тимур Гареев.

В отличие от прошлого сезона, «Усадьбу Рябинина» собираются сохранить действующей и зимой. В планах — открытие вокальной студии, проведение выставок, иммерсивных спектаклей, лекций и других «внутренних» мероприятий. Собираются отмечать в усадьбе также Новый год и Масленицу — но уже, конечно, с обширной программой на открытом воздухе.

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